ميناء الإسكندرية تصدر تعليمات بشأن تداول الحاويات والصب السائل والبضائع الخطرة

أصدرت هيئة ميناء الإسكندرية تعليمات تشغيل جديدة بشأن تداول البضائع المختلفة بها، والتي تشمل البضائع الخطرة والصب السائل والحاويات.

ونص التعليمات وفقا لمنشور ملاحي، صادر عن هيئة ميناء الإسكندرية اطلعت عليه ” المال” انه بالنسبة لتداول البضائع الخطرة، فأكدت الهيئة على ضرورة ملائمة الشاحنات والمعدات لنوعية البضاعة التي يتم تفريغها، وعدم بدء العمل على السفينة إلا بوجود مسئول التشغيل والصحة المهنية، وإدارة الحماية المدنية الخاص بالشركة.

أهم شروط تداول بضائع الخطرة

وذهبت التعليمات إلى الإلتزام بتنفيذ القرار رقم 2171 لسنة 2020 بشأن اصدار لائحة تداول وتخزين المواد الخطرة بالميناء، والتي شملت عدم السماح برسو سفينة تحمل بضائع خطرة أو نقل تلك البضائع داخل الميناء إلا إذا كانت مصنفة طبقا للكود البحرى الدولى للبضائع الخطرة، وحصول السفينة على شهادة بيانات أمان خاصة بالمادة الخطرة التى تنقلها والصادرة من بلد المنشأ.

كما أنه قبل دخول البضائع الخطرة للميناء يتم إخطار جميع الجهات المختصة، وللهيئة الحق فى رفض تداول أو تخزين أو إعادة شحن أى بضائع خطرة، إذا رأت أن ذلك يشكل خطورة على الميناء.

وألزمت هيئة ميناء الإسكندرية شركات الحاويات داخل الميناء بتأمين وسلامة عمليات تداول وتخزين ونقل جميع البضائع الخطرة بأنواعها طبقا للكود البحرى الدولى، كما تقوم كل من مصلحة الجمارك والحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية بتطبيق اشتراطات هذا الكود على جميع المخازن المستخدمة فى عمليات التخزين داخل مخازن مصلحة الجمارك.

كما أنه لن يتم استقبال سفن بالميناء عليها بضائع خطرة إلا بعد التأكد من الاستعداد لسحبها فور تفريغها بنظام السحب المباشر من السفن على وسائل النقل إلى خارج الميناء، والإفراج عنها بنظام تحت التحفظ بعد سحب العينة اللازمة لحين إنهاء الإجراءات الأمنية.

وذهبت تعليمات ميناء الإسكندرية، إلى ضرورة الإخطار عن وصول أى بضائع خطر مع توضيح البيانات كاملا من حيث الاسم العلمي، و درجات الخطورة وذلك قبل تراكي الباخرة ب 48 ساعة، كما يسمح بتراكي السفن بعد التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة (ادارة الحماية المدنية) ميناء الإسكندرية.

كما يتم الالتزام بفحص البضائع الخطرة بمعرفة اللجنة المكونة كل من (إدارة الحماية المدنية – مصلحة الجمارك – حماية البيئة، وكافة الإدارات المعنية كل فيما يخصه، بالاضافة إلى الالتزام بكافة تعليمات إدارة الشرطة (ادارة الحماية المدنية ) بشأن تخزين ونقل البضائع الخطرة.

كما لا يسمح بتداول البضائع الخطرة الخاصة بمصنف 1 ، 7 إلا في اضيق الحدود أو تحت إجراءات أمنية وبيئية مشددة وبعد استيفاء موافقات كلا من وزارة الداخلية وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية على أن يتم سحبها مباشرة خارج الميناء، بالاضافة إلى حظر القيام بأي عملية أخرى في السفينة أو منطقة التداول تهدد سلامة العمل مثل تزويد السفينة بالوقود أو أي عمليات لحام الا بعد إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات المعنية.

كما يحظر على الأفراد المتواجدين في منطقة التداول حمل أي وسائل اشتعال او مصادر للهب، كما يكون مندوب إدارة الحماية المدنية هو المسئول عن جميع مراحل العمل في تداول البضائع الخطرة وفقا لتعليمات الأمن، وعلية اصدار الأمر بايقاف العمل فورا عند حدوث أي مخالفات تهدد الافراد والمنشات.

وذهبت التعليمات إلى التأكد من نظافة منطقة تداول البضائع الخطرة من أى شحوم أو سوائل تجنبيا لحدوث تفاعلات كميائية مع البضائع الخطرة، كما يلزم وجود ملصقات خارجية ( علامات ) على الحاويات الخطرة تبين درجة الخطورة لكل رتبة، بالاضافة إلى الزام كل المتعاملين بالبضائع الخطرة التدريب المستمر بأشراف ادارة الحماية المدنية وذلك الاطلاع على المستجدات أولا بأول، وكذا الالتزام بأي تعليمات واشتراطات تستجد طبقا للموقف.

شروط تداول بضائع الصب السائل

كما نصت التعليمات على ضرورة اتباع الشروط الخاصة بتداول البضائع الصب السائل، إلى ضرورة ملائمة الشاحنات لنوعية البضاعة المفرغة وأيضا استخدام المعدات الملائمة، والالتزام بالادراج الآلي واللحظي لكل شاحنة أو كمية سواء شحن أو تفريغ على المنظومة الآلية لميناء الإسكندرية.

وذهبت التعليمات إلى ضرورة بدء العمل على السفينة في وجود مسئول ( التشغيل السلامة والصحة المهنية) الخاص بالشركة، كما يراعى أن تكون سرعة العربات منخفضة، خاصة عند الانحراف، كما يجب التأكد من وجود وسلامة جميع أجهزة الإطفاء بمنطقة العمل.

كما يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة الفورية عقب أي حادث وإخطار عمليات الميناء وطلب المعونة الطبية، كما يجب إجراء عمليات التنظيف بصفة دورية للأرصفة والأجهزة والمعدات وإزالة المخلفات السائلة، بالاضافة إلى ضرورة الالتزام بتعليمات واشتراطات حماية البيئة والحماية المدنية.

شروط تداول الحاويات بميناء الإسكندرية

كما شملت الشروط الجديدة التعليمات الخاصة بتداول البضائع الحاويات، والتي كانت أهمها ضرورة اتباع تعليمات القيادة الآمنة للأوناش والمعدات والمركبات في الاحوال الجوية السيئة، كما يتم اتخاذ الاجراءات الاحترازية للتعامل عند سقوط الامطار ويتم الاستمرار برفع حالة الاستعداد لمواجهة تقلب الاحوال الجوية وحتى لايؤثر سلبا على سير العمل.

كما يلتزم جميع السائقين وفنيين القيادة الآمنة وتوخي الحذر وعدم التحرك فى أحوال الرؤية الضعيفة مع ايقاف المركبات بمختلف أنواعها على الطرق المختلفة اضاءة الارشادات التحذيرية الأمامية والخلفية طوال فترة التوقف على جانبي الطريق ضرورة توخى الحذر لسائقى الأوناش المختلفة عند تداول البضائع والحاويات على الارصفة والساحات المختلفة بالشركة او الساحات بالهيئة.

وتضمنت التعليمات شروط تداول الحاويات المملوة، والتي من أهمها عدم ترك الحاويات المملؤة منفردة على الاطراف بحارة على مسافه من 100 وحتى ستمائة متر والتي تعرف بالبند رقم ( 1 ) في تلك التعليمات، كما لا تترك الحاويات المملؤة في رصة واحدة فقط لأكثر من الدور الثاني أو ثلاث رصات على ارتفاع متساوى وحاوية واحدة منفردة (على الارتفاع الاعلى) .

وبالنسبة للحاويات الفارغة فقد نصت التعليمات على أن يراعى تستيف الحاويات في رصة متكاملة في نفس الارتفاعات ولاكثر من ثلاث رصات متجاورة سواء كانت على الدور الثالث أو الرابع بساحات الفوارغ المختلفة، كما يراعى عند تستيف الحاويات الواردة للساحة أن تستف الحاويات على الثالث ثم الرابع وطبقا لعدد الحاويات الواردة لهذا الخط.

كما لا تترك حاويات فوق بعضها وتوضع بجوار بعضها لحين ورود حاويات اخرى فيتم التستيف على مسافة من 100 – 600 متر، وعند سحب الحاويات من الرصات سواء لشحن سفينة، أو مخزن أو خارج الدائرة الجمركية أو لأى سبب آخر فيتم التستيف على الا يتم الحاويات مفردة على الاطراف على مسافة من 100 -600 متر، كما لا تترك حاويات فوق بعضها وتوضع بجوار بعضها لحين ورود حاويات أخرى فيتم التستيف على الاطرف بحارة على مسافة أيضا من 100 – 600 متر .

ويتم التأكد عند رص الحاويات من أنها مرصوصة بطرقة سليمة حتى تكون الرصات في بلوك متكامل مع بعضها، كما يمنع رص الحاويات بجوار مناطق الاعاشة لتلافي وضوعها على الافراد.