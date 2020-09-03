«ميناء الإسكندرية» تسعى للانتفاع بأصولها من الأراضي والمعدات غير المستغلة

من المقرر أن يتم تأجير تلك الوحدات وفقا للقرار الوزاري

تسعى هيئة ميناء الإسكندرية لاستغلال بعض الأصول غير المستغلة بها خلال الفترة المقبلة، بما يعمل على تعظيم إيراداتها، وذلك حسب مصدر مسئول بهيئة الميناء.

وأشار إلى أن الهيئة لديها عدد من المعدات التي لا تقوم باستغلالها، وتم طرحها أمام الشركات وهي الوحدة البحرية جبارة 6 والوحدة جبارة 7 .

وتابع المصدر أن تلك المعدات يتم استغلالها لاستقبال مخلفات التكريك وإلقائها في منطقة الإغراق وحمولتها تصل إلى 250 طن للوحدة الواحدة.

ولفت إلى أن من المقرر أن يتم تأجير تلك الوحدات وفقا للقرار الوزاري رقم 488 لسنة 2015 والخاص بمزاولة شركات الملاحة لأعمال مختلفة بالموانئ المصرية، ومقابل تلك الخدمات، ومقابل الانتفاع لأعمال تلك الشركات.

وفي نفس السياق قامت هيئة الميناء من منطلق استغلال أصولها بطرح ساحة بها مباني إدراية وأخرى مجهزة كورش وجراج ومشحمة.

ويصل إجمالي تلك المساحة قرابة 5345 مترا مربعا والتي تقع بجوار باب 22 خارج الدائرة الجمركية.

من ناحية أخرى، أشار المصدر إلى أن هيئة ميناء الإسكندرية شهدت انخفاضا غير مسبوق في إيراداتها خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بعد تراجع حجم البضائع المتداولة بالميناء.

وتابع أن هناك توجها للنظر في أصول الهيئة وكيفية الاستفادة منها، وتم طرح مزايدة مؤخرا أمام الشركات المتخصصة لاستغلال موقعها الإلكتروني، ليكون متاح أمام الشركات العالمية في الإعلان عن خدماتها عبر موقع الهيئة، خاصة الشركات الملاحية.

واتخذت مؤخرا هيئة الميناء قرار بسحب غالبية أعمال شركة المستودعات العامة المصرية “التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري” والتي كانت تقوم بأعمال نيابة عن الهيئة مقابل حصة من الإيرادات.

ومن أهم الأعمال التي كانت تقوم بها شركة المستودعات أعمال الفرز والشيالة استخدام الميزان، وإصدار كارتات الصرف.

وتعد ميناء الإسكندرية من أهم الموانئ المصرية وتقع على مساحة تصل الى 4 كيلو مترات مربعة تسيطر الميناء على تداول ما يزيد عن 60% من التجارة الخارجية المصرية “الصادرات والواردات” .