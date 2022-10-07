ميناء الإسكندرية تستقبل أوناش الرصيف العملاقة لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض

تراكت على أرصفة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة الموافق 7 أكتوبر 2022 سفينة الشحن SEAWAY SWAN والمحملة بعدد 4 أوناش عملاقة رصيف عملاقة ” STS ” والخاصة بتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية.

وتعد هذه السفينة من أحدث سفن التي تم إنشاؤها كناقله ثقيلة heavy load carrier ، حيث تم الانتهاء من بنائها ودخولها الخدمة في العام الجاري عام 2022 بطول 218م وعرض 43م وغاطس يصل إلى 8.4م وتصل أقصى سرعة لها إلى 13.9 عقده وتصل أقصى حمولة كلية لها إلى 50,000 طن، وتحمل السفينة الجنسية النرويجية وهي قادمة من ميناء تشينغداو الصيني.

وكان في استقبال السفينة وزارة النقل ممثلة في عدد من قيادتها وهم اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء بحري عبدالقادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، بالإضافة إلى عدد من القيادات البارزة بهيئة ميناء الإسكندرية.

حيث قامت الوحدات البحريه التابعه لهيئه ميناء الاسكندريه من قاطرات ولنشات ارشاد باستقبال السفينه فورا دخولها الى نطاق ميناء الاسكندريه ومساعدتها بسرعه وكفاءه عاليه في اتمام عمليه الملاحه داخل الميناء وصولا الى تراكيها على الرصيف المخصص لها.

يذكر أن مشروع إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الأسكندرية هو احد اضخم المشروعات العملاقه الجاري تنفيذها بميناء الاسكندريه حاليا بتكلفة إستثمارية 7 مليار جنيه حيث يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الإستيعابية للتداول والتخزين بالميناء من حاويات وبضائع عامة.

ويتكون المشروع من أرصفة بطول 2500م بأعماق تتراوح بين 14.5 – 17.5م وبمساحة أرضية تبلغ 545 ألف م2 وتقوم شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الاغراض (الغرابلي- إيديكس) بتنفيذ المشروع والذي تم البدء فيه بتاريخ 1/3/2020 وبلغت نسبة التنفيذ 99% .

وتوقعت مصادر مطلعة بمشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض الجديدة بميناء الإسكندرية، أن يتم تشغيل المحطة خلال أكتوبر الجاري، والتي تعدّ من أهم المشروعات التي تم البدء في تنفيذها خلال السنوات الأخيرة بالميناء، وذلك بعد استقبال معظم أوناش المحطة مؤخرًا.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر تشغيل المحطة عبر الخط الفرنسي (CMA-CGM)، والذي يعدّ لأول مرة يدخل كمشغل لمحطات الحاويات بالموانئ المصرية عبر تلك المحطة، رغم كونه يعدّ الخط الثالث عالميًّا في نشاط نقل الحاويات بحرًا بعد الميرسك الدنماركي، وmsc السويسري.

واستقبلت ميناء الإسكندرية نهاية يونيو الماضي الدفعة الأولى لـ6 أوناش ساحة كهربية لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية TMT.

وأوضح وزير النقل أن هذه الأوناش تعتبر هي الأولى فى مصر وتعمل باستخدام أقطاب التوصيل الكهربية، والتي تُستخدم فى التداول بالساحات الخاصة بالحاويات،

حيث تم تفريغ مكونات الأوناش من السفينة على الأرصفة الخاصة بمحطة TMT والتى أصبحت جاهزة لاستقبال السفن.

واستغرقت عملية الإنزال أربعة أيام، تحت إشراف فريق من الخبراء من شركة Liebherr الألمانية، وشركة تشغيل المحطة والعمالة المصرية المدربة.

وأشار إلى أنه تم البدء في عملية تجميع هذه الأوناش على ساحة محطة TMT تحت إشراف الفريق نفسه، والمتوقع أن تصل مدة التركيب والتجهيز إلى 6 أسابيع من العمل الشاق.

وذكر وزير النقل أن هذا الإنجاز يتزامن مع بذل تكثيف الشركات المنفذة للمشروع؛ وهي شركة إيديكس الدولية، وشركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة، وتحت إشراف استشاري المشروع شركة دار الهندسة- مصر من أجل استكمال أعمال تنفيذ المباني الإدارية والخدمية،

وكذلك المرافق للبنية التحتية ورصف الساحات والطرق لساحة المحطة والتي تبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع، علمًا بأنه تم الانتهاء من إنشاء الأرصفة الخاصة بالمحطة، والتي تبلغ أطوالها 5.2 كيلومتر، بغاطس من 14م إلى 17.5 م.

يُذكر أن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض الذارع التجاري لوزارة النقل قامت بأعمال الطرح والتقييم للمورّدين، بالتعاون مع شركة CMA CGM الفرنسية مشغِّل المحطة.

وتقام على مساحة 545 ألف متر مربع، وطول رصيف يبلغ 2500 متر، وأعماق تصل إلى 17.5 متر، وطاقة تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة، و2 مليون طن بضائع عامة، و100 ألف وحدة من بضائع الدحرجة سنويًّا.