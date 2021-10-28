الإسكندرية

ميناء الإسكندرية تستقبل أغلى يخت في العالم يملكه رجل أعمال روسي

تبلغ ثروة الملياردير الروسي حوالي 9 مليارات جنيه إسترليني
السيد فؤاد 3:39 م, الخميس, 28 أكتوبر 21 3:39 م, الخميس, 28 أكتوبر 21

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استقبلت هيئة ميناء الإسكندرية أغلى يخت في العالم والمعروف بـ”S.Y.A ” والمملوك لرجل أعمال روسي، حسب بيانات هيئة الميناء.

وأكدت هيئة ميناء الإسكندرية حسب أحمد بريقع المتحدث باسم الهيئة، أن اليخت الروسي يصل طوله 143م وهو واحد من أهم اليخوت في العالم، والذي دخل لميناء الإسكندرية يوم الأربعاء الماضي ومن المقرر مغادرته للميناء يوم 4 نوفمبر المقبل.

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واليخت يعد مملوكا للملياردير الروسي أندري إيغوريفيتش البالغ من العمر 43 عاماً، والذي كان يملك يختاً بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني وقرر أن يرتقي إلى يخت أحدث وأفخم بقيمة 260 مليون جنيه إسترليني ( 5.5 مليار جنيه) والذي استقبلته ميناء الإسكندرية أمس.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تبلغ ثروة الملياردير الروسي حوالي 9 مليارات جنيه إسترليني، وأطلق اسم “A” على يخته الجديد ليضمن أنه سيكون الأول في قائمة التسجيل، وسيمضي اليخت برحلته الأولى من شمال ألمانيا.

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يعد هذا اليخت من أكبر اليخوت الفاخر في العالم، ويتكون من ثمانية طوابق وفيه غرفة مراقبة تحت الماء ويعمل بالكهرباء والمازوت، وصمم لاستقبال 20 ضيفا بالإضافة إلى 54 شخصا من طاقم الطائرة ، وقام بتصميم اليخت الفرنسي فيليب ستارك.

يضم اليخت أكبر قطعة من الزجاج المنحني بقياس 193 قدما، وتم تخصيص الحجرة السفلية تحت الماء حتى تتمتع زوجته ألكسندرا من الاستمتاع بمناظر خلابة تحت الماء. 

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ويتميز اليخت بنظام تحكم رقمي لم نره من قبل في أحدث اليخوت، فكل شيء يعمل بواسطة اللمس.

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بقلم السيد فؤاد

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