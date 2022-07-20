«ميناء الإسكندرية» تستعد لطرح محطة الصب النظيف بـ «الدخيلة» على شركات الشحن والتفريغ

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن هيئة ميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل تستعد لطرح مشروع محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة على الشركات المتخصصة فى أعمال شحن وتفريغ بضائع الحبوب والسكر والأقماح.

وأضافت المصادرأن هيئة الميناء، عقدت خلال الأيام الماضية عدة اجتماعات مع كيانات السوق الملاحية بمختلف مجالاتها، وتم عرض قائمة المشروعات التى سيتم طرحها على القطاع الخاص فى الفترة المقبلة، لتولى أعمال التشغيل والإدارة والصيانة لفترة محددة، ومنها المحطة المذكورة سابقا، لاسيما بعد نجاح شركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية، التابعة لمجموعة القلعة للاستثمارات، فى اقتناص محطة الصب الجاف غير النظيف بالميناء ذاته.

وتنفذ هيئة ميناء الإسكندرية حاليا البنية التحتية لمحطة الصب الجاف النظيف، المقرر الانتهاء منها خلال يونيو 2023، وتشمل الأرصفة والساحات الخلفية وغيرها من المنشآت الإدارية، فضلا عن تمويل أعمال التكريك البحرية، وذلك بتكلفة 1.6 مليار جنيه.

وتستهدف وزارة النقل تعظيم القيمة المضافة لمشروع المحطة ليكون بمثابة مركز لوجستى متكامل، لاسيما وأنه سيتم توفير 300 ألف متر مربع كظهير خلفى، وأرصفة تصل إلى 1150 مترا وعمق 15 مترا، ويمكن للرصيف استقبال 4 سفن فى الوقت نفسه بواقع 240 مترا لكل سفينة، ليحقق طاقة استيعابية لميناء الدخيلة بحجم يتراوح من 6 إلى 7 ملايين طن سنويا، بخلاف المتداول حاليا والبالغ 10 ملايين.