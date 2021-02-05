الإسكندرية

ميناء الإسكندرية تستعد لزيادة عدد القاطرات لتسهيل عملية رباط السفن

عدد من الإجراءات اتخذتها ميناء الإسكندرية لزيادة القاطرات التي تقوم بالتعامل مع السفن
السيد فؤاد 8:20 م, الجمعة, 5 فبراير 21 8:20 م, الجمعة, 5 فبراير 21

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تستعد هيئة ميناء الإسكندرية لزيادة عدد القاطرات الخاصة بها خلال الفترة المقبلة، كاستجابة لمطالب السوق الملاحية.

وكان قد طالب أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية خلال اجتماعهم مع ميناء الإسكندرية مؤخرًا بزيادة عدد القاطرات بالميناء، خلال مذكرة رسمية.

وجاء في المذكرة أن عدد القاطرات بحاجة إلى زيادة؛ حيث إنها تؤثر على رباط وسفر السفن، وكذلك تأخر صعود المرشدين على السفن.

من ناحية أخرى، أشار مصدر مسئول بهيئة ميناء الإسكندرية إلى أنه تم توقيع تعاقد الأسبوع الماضي مع شركات صيانة وإصلاح السفن لتوريد عدد من القاطرات الجديدة، والتي من المتوقع دخولها الخدمة خلال العام المقبل.

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وأضاف المصدر أن العقد يشمل 3 قاطرات بحرية بقوة 70 طنًا، والتي لأول مرة تدخل تلك النوعية من القاطرات للموانئ المصرية، وكذلك توريد 2 لنش مكافحة ملوثات صلبة، وتوريد 3 لنشات ارشاد، وتوريد لنش مطاطي فيبر جلاس ” سريع “، إضافة الى إعادة تأهيل القاطرة دخيلة 6، وتوريد 2 قاطرة تراكتورز قوة شد 40 طنا.

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وكشف المصدر في رده على مذكرة الشركات العاملة بالميناء أن هيئة الميناء تسعى الى وجود عدد كافٍ من القاطرات واللنات خلال الفترة المقبلة للتعامل مع كل السفن التي تدخل للميناء.

وتابع أن الهيئة لديها حاليا 4 قاطرات بحرية بقوة شد من 40 – 60 طن بميناء الإسكندرية، و3 قاطرات بميناء الدخيلة والتي تعمل على مدار 24 ساعة ، ومن المتوقع زيادة هذه الأعداد إلى 7 قاطرات بميناء الإسكندرية و5 قاطرات بميناء الدخيلة.

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وتابع مسئول ميناء الإسكندرية أن الهيئة تسعى لزيادة عدد المرشدين خلال الفترة المقبلة، حيث تعمل بنسبة 25% فقط من قوة المرشدين، ويتم تشغيلهم بنظام الورادي، وتمت مخاطبة كل من وزارة المالية وجهاز التنظيم والادارة لزيادة عدد المرشدين بالميناء.

وتستقبل ميناء الإسكندرية قرابة 4 ألآف سفينة سنويا، وتقوم بتداول قرابة 65% من حجم تداول التجارة الخارجية المصرية، وذلك عبر ميناءي الإسكندرية والدخيلة .

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بقلم السيد فؤاد

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