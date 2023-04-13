«ميناء الإسكندرية» تستعد لتكريك أرصفة الحديد والخردة

تستعد هيئة ميناء الإسكندرية للبدء فى أعمال تكريك عددا من الأرصفة خلال الفترة المقبلة، وذلك قرب الانتهاء من تنفيذ تكريك الممر الملاحى للميناء عبر احدى الشركات الاماراتية، وفقا لتصريحات اللواء نهاد شاهين رئيس الهيئة.

وأضاف لـ”المال”، على هامش اجتماع عقد مؤخراً مع شركات الشحن والتفريغ والملاحة، مؤخرا بمقر الهيئة، لافتا إلى أن أهم المواقع المستهدفة أرصفة تداول الحديد والخردة، من بينها رصيف 90 الذى تقوم بتشغيله شركة عز الدخيلة.

جاء ذلك ردا على أحد ممثلى شركة عز الدخيلة، والذى أوضح أن سفن الصب الجاف غير النظيف التى تنقل الحديد والخردة، أصبحت ضخمة بأعماق كبيرة، مما يتطلب إعادة النظر فى أعماق أرصفة استقبال تلك السفن حتى يتسنى تداول تلك البضائع بالميناء، ولا يتم اللجوء إلى تخفيف أحمالها، أو الدخول لموانئ أخرى بها أعماق أكثر من ميناء الإسكندرية.

يذكر أن شركة «عز الدخيلة» حصلت على ترخيص من هيئة ميناء الإسكندرية لاستغلالها عدة أرصفة، منها رصيف 90 بميناء الدخيلة الذى تم ربطه بمصنع الحديد منذ عدة سنوات، فضلا عن رصيف 55 بميناء الإسكندرية الذى تركته العام الماضى وتم تخصيصه الشركة العربية للشحن والتفريغ.

أشار اللواء نهاد شاهين، أن هيئة الميناء قامت بتكريك الممر الملاحى للميناء، وذلك كان ضمن مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، والتى تكلفت قرابة 1.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن الميناء أصبح يستقبل سفن بأعماق تصل إلى 17 مترا، وذلك بعد أن كانت تستقبل سفن لا تتخطى 14 مترا.

وتم تنفيذ تكريك الممر الممر الملاحى والقناة الملاحية للميناء عبر شركة الجرافات الوطنية الاماراتية للوصول إلى أعماق تصل إلى 19 بحجم أعمال 14 مليون متر مكعب، والتى تصل طولها إلى قرابة 3 كيلو مترات.

من ناحية أخرى أكدت مصادر بهيئة ميناء الإسكندرية، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، تعميق أرصفة الحاويات بميناء الدخيلة، لتكون البداية برصيف 96 والذى تديره شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة. وأوضحت المصادر، أن الشركة قامت على نفقتها بالانتهاء من تدعيم الرصيف على ثلاث مراحل، عبر شركات المقاولات المصرية والعالمية، على أن يتم تعميق الرصيف عبر هيئة الميناء بصفتها مالكة الرصيف