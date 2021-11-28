الإسكندرية

ميناء الإسكندرية: تزايد في حركة السفن وتداول البضائع بنسبة 11% خلال أكتوبر

مقارنة بنظيره من العام السابق
السيد فؤاد 4:44 م, الأحد, 28 نوفمبر 21 4:44 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

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تمكنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية من تحقيق تزايد في معدلات التداول خلال شهر أكتوبر من العام الحالي، مقارنة بنظيره من العام السابق، إذ شهدت كميات البضائع المتداولة زيادة بنسبة 11%.

وقد تصدرت بضائع الصب الجاف طليعة البضائع التي شهدت ازديادا خلال شهر أكتوبر، إذ بلغت نسبة الزيادة على الشهر المثيل من العام السابق 18% تليها في مقدار الزيادة البضائع المحواه بنسبة 10% ثم بضائع الصب السائل من المواد البترولية والسلع الاستراتيجية السائلة بواقع 2% ؛ هذا وقد تم تداول 114 ألف حاوية مكافئة بميناءي الإسكندرية والدخيلة، بإجمالي وزن 1.9 مليون طن.

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كما بلغ حجم البضائع الصادرة من خلال الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 1.3 مليون طن خلال شهر أكتوبر 2021.

وعلى جانب آخر، شهدت بدورها حركة الملاحة البحرية للسفن المترددة على هيئة ميناء الإسكندرية ازدياداً خلال شهر أكتوبر 2021 عن مثيله من عام 2020 بنسبة بلغت 3.2%، خاصة العبارات بنسبة زيادة 33.3% تليها سفن الصب الجاف بواقع 13.2%  تقريبا.

كما بلغت نسبة الزيادة في سفن الحاويات 11.8% وسفن البضائع العامة 3.5% وسفن الصب السائل 2.8% ؛ ليبلغ إجمالي عدد السفن المترددة خلال شهر أكتوبر على مينائي الأسكندرية والدخيلة من مختلف التصنيفات 321 سفينة

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تأتي هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة لشهر أكتوبر 2021 في ظل تعليمات وتوجيهات الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة ـ بتحقيق الإحترافية في أداء الأعمال من قبل أطقم الإرشاد والقطر بالميناء وكذا إتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء .

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يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ مصر من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

ويقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب. 

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بقلم السيد فؤاد

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