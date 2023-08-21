ميناء الإسكندرية ترفع محاسبة الشاحنات وانتظار المعدات والسيارات بنسبة من 50 – 100%

علمت «المال» أن هيئة ميناء الاسكندرية بدأت الخميس الماضي، في تنفيذ زيادة جديدة في أسعار مقابل الخدمات الذي يتم تحصيله من قبل الشركات العاملة بها، أو السيارات والشاحنات المترددة على الميناء.



وحسب مصادر مطلعة لـ” المال ” فان تلك الزيادة تتمثل في فئة استخدام الموازين لتكون على الشاحنات المترددة على الميناء وتقوم بنقل بضائع واردة لتكون 2.25 جنيه للطن ( وزن البضاعة بالاضافة الى وزن السيارة ” على ان يحتسب كسر الطن طنا كاملا والتي كانت قبل تطبيق القرار بواقع 1.75 جنيه للطن، كما تكون تلك النسبة بزيادة سنوية تصل الى 5%.



وحسب منشور ملاحي صادر عن هيئة الميناء، فيتم تحصيل رسوم من الشاحنات التي تقوم بنقل بضائع صادرة، لتصل نحو 25 جنيه للسيارة الواحدة بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة.

ميناء الاسكندرية تحتوي على 12 ميزان



يذكر أن هيئة ميناء الإسكندرية قامت مؤخرا بتطوير الموازين الخاصة بها والتي تصل الى قرابة 12 ميزانا ، حيث كان يعمل بها 3 موازين فقط خلال السنوات الماضية، بما كان له تأثير كبير على تكدس الشاحنات أمام تلك الموازين.



كما قررت هيئة ميناء الاسكندرية رفع قيمة خدمة انتظار السيارات والمعدات بالساحات الخارجية بنسبة 100% ، لتصل بالنسبة للسيارات ذات الحمولات الصغيرة حتى 27 طن بفئة 15 جنيه يوميا، بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة، والمعدات من أوناش وكلارك ولودر تصل الى 50 جنيه يوميا، وبالنسبة للسيارات التي تقوم بنقل الطرود الشاذة تصل الى 30 جنيه يوميا و15 جنيه عن كل محور ملحق بالشاحنة.

قناوي: الزيادة الجديدة في اسعار استخدام الموازين والانتظار ستصل الى قرابة 150 جنيه في كل فاتورة



من جانبه أشار وائل قناوي المتحدث باسم أصحاب الشاحنات بميناء الاسكندرية، أن الزيادة الجديدة لن يكون لها تأثير كبير على أسعار النوالين البرية خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها ستكون بتأثير يصل الى قرابة 150 جنيه في كل فاتورة.



وأكد مصدر بمجلس ادارة هيئة ميناء الإسكندرية، أنه تم رفع تعريفة الانتظار بنسبة 100% ، وذلك بهدف تقليل انتظار تلك المعدات داخل الميناء، وتطبيق مبدأ أن تكون الميناء منفذا للبضائع وليست مخزنا لها.