«ميناء الإسكندرية» ترفع رسوم انتظار السيارات بالجراج الاستثماري

أبلغت هيئة ميناء الإسكندرية شركات الشحن والتفريغ والملاحة المتعاملة معها بتعريفة جديدة على مقابل خدمة تخزين السيارات التابعة للمترددين على الميناء، بالنسبة لانتظار السيارات بالجراج الاستثماري.

وأكدت مصادر مطلعة لـ” المال ” أن تعريفة لم تتغير منذ عام 2020 ، حيث كانت أحدث اصدار لها في نوفمبر 2020 بموجب القرار رقم 2196 لسنة 2020 .

ونص قرار هيئة الميناء على أنه يتم تحديد فئات مقابل خدمة انتظار السيارات بالساحات الخاصة بالميناء بالنسبة للعاملين داخل الميناء يكون 5 جنيها يوميا بحد اقصى 8 ساعات فقط، بالاضافة الى دفع مقابل مبيت يوم ( أكثر من 8 ساعات ) تصل الى 15 جنيه / يوم .

كما تم النص على أن يكون مقابل المبيت الشهري ( فترة واحدة بحد أقصى ثمان ساعات في اليوم ) بواقع 30 جنيه شهريا، بعد أن كانت بـ20 جنيه، أما مبيت شهري ( أكثر من ثمان ساعات يوميا) فتصل الى 200 جنيه شهريا، والتي كانت 60 جنيه.

وبالنسبة للجمهور المترددين على الميناء فيكون اليوم بحد أقصى 8 ساعات بواقع 20 جنيه يوميا، بعد أن كانت بـ5 جنيه، أما بالنسبة للمبيت اليومي أكثر من 8 ساعات فتصل الى 30 جنيه يوميا بعد ان كانت 20 جنيه يوميا.

وبالنسبة للإنتظار الشهري العادي للجمهور بحد أقصى 8 ساعات يوميا فتصل الى 300 جنيه شهريا بعد ان كانت بنحو 120 جنيه شهريا.

وبالنسبة للمبيت الشهري أكثر من 8 ساعات يوميا لتصل الى 600 جنيه شهريا، وذلك بعد ان كانت 400 جنيه شهريا عام 2020 .

أما بالنسبة لتخزين السيارات الملاكى للجراج متعدد الطوابق فلم يتم تغييرها، حيث تصل قيمة تخزين السيارة 50 جنيها فى اليوم وحتى 14 يوما، وترتفع إلى 100 جنيه بدءا من اليوم الخامس عشر وحتى اليوم الحادى والعشرين، وتزيد إلى 150 جنيهًا بدءا من اليوم الثانى والعشرين وحتى اليوم الخامس والأربعين على أن تصل إلى 300 جنيه إذا زادت مدة التخزين عن 45 يوما.

فيما نصت على تحصيل 30 جنيها عن السيارة الزيرو يوميا ولمدة أسبوع واحد و35 جنيها خلال الأسبوع الثانى والثالث والرابع، بجانب فرض مقابل حراسة 50 جنيهًا عن الأسبوع الأول.

وشملت اللائحة رسوم مقابل النظافة والفرز والشيالة ورسوم قيد وحصر ومصروفات ومطبوعات تتعلق بإصدار الفواتير تبلغ قيمتها 150 جنيها، بالإضافة إلى مصاريف تشغيلية تصل إلى 10% من مقابل التخزين.

كما يتم تحصيل 75 جنيها فى اليوم الأول لتخزين السيارة الميكروباص بالجراج، تزيد إلى 250 جنيهًا لأكثر من 45 يوما بالإضافة إلى سداد صاحب السيارة أو الوكيل الملاحى مصروفات تشغيلية تتنوع بين مقابل حراسة وتخزين ونظافة وفرز وشياله وقيد وحصر ومطبوعات.

وبالنسبة للسيارات المينى باص نصت اللائحة على تحصيل ميناء الإسكندرية نظير تخزين 150 جنيهًا «مقابل يومي» وحتى 14 يومًا تزيد إلى 300 جنيه بعد مرور 45 يومًا، بجانب تحصيل رسوم خدمات التخزين والحراسة والنظافة والشيالة والمطبوعات.

وفي أغسطس الماضي قررت هيئة ميناء الإسكندرية إنشاء مشروع جراج جديد لتخزين السيارات الزيرو، وذلك بعد نجاح تجربة الجراج الذي تم إنشاؤه خلال السنوات الأخيرة بالميناء ويجد إقبالا كبيرا من قبل شركات ومستوردي السيارات.

وأكد مصدر مسئول بهيئة الميناء أنه صدر منشور للشركات المختلفة العاملة في نشاط التخزين والشحن والتفريغ، لإبداء الاهتمام لتنفيذ إنشاء ومشروع وإدارة وصيانة الجراج متعدد الطوابق، موضحا أنه من المقرر أن يكون المشروع الجديد لتخزين السيارات الزيرو فقط.

وتابع المصدر أنه من المقرر ان يكون المشروع الجديد على مساحة 29.5 ألف متر مربع، وذلك بالمنطقة الخامسة، بهدف الاستغلال الأمثل للمساحات الشاغرة بالميناء.

وذكر المصدر أنه خلال السنوات الأخيرة افتتحت هيئة الميناء مشروع الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية، والذي تم تخزين به قرابة 100 ألف سيارة خلال العام الماضي، موضحا ان هناك اقبال كبير على التخزين بالجراج، حيث يتم تخزين السيارات لحين تدبير العملة الصعبة من ناحية، ويتم الافراج عنها بشكل جزئي من قبل التجار، وفقا لآليات الطلب على السيارات الزيرو.

وافتتحت هيئة الميناء خلال العامين الماضيين الجراج متعدد الطوابق على مساحة 15 الف متر مربع بميناء الإسكندرية، والذي يتكون من 4 طوابق، والذي يعد مصمم لتحقيق أنسب موديلات الانشاء واستعاب حركة السيارات.

ويعمل الجراج الحالي بطاقة استعابية تصل الى 160 ألف سيارة، وهي الطاقة التي يمكن تحقيقها بالمشروع سنويا.

وتم إنهاء المشروع مؤخرًا بشكل رسمي، وتم افتتاحه عبر وزير النقل الفريق كامل الوزير، والذي بلغت تكلفته 407 ملايين جنيه، والمُقام على مساحة 15 ألف متر مسطح، ونفّذته “النيل العامة لإنشاء الطرق”، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، ويتكون من مستويات بسَعة تخزينية حوالي 3500 سيارة.