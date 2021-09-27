ميناء الإسكندرية: تداول 153 ألف طن خلال الـ24 ساعة الأخيرة

انتظمت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 153 ألف طن، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 1084 حاوية مكافئة.

وفي ذات السياق، بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 25 سفينة، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بميناءي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 34 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وقد شدد الربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ كل إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

يذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ جمهورية مصر العربية من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي» لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًا إلى 9 مناطق، 6 مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي و3 مناطق في ميناء الدخيلة، وكما يستخدم الميناء في الشحن التجاري، فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب.