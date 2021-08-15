الإسكندرية

ميناء الإسكندرية : تداول 112 ألف طن خلال 24 ساعة الأخيرة

بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 24 سفينة
السيد فؤاد 9:03 م, الأحد, 15 أغسطس 21 9:03 م, الأحد, 15 أغسطس 21

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انتظمت حركة الملاحة والتداول بالهيئة العامة لـميناء الإسكندرية خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية؛ إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة ١١٢ ألف طن، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد ٢٤٢٠ حاوية مكافئة. 

وفي ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة ٢٤ سفينة خلال، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت ٢١ سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

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وقد شدد السيد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ جمهورية مصر العربية من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

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ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب. 

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بقلم السيد فؤاد

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