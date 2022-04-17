حققت هيئة ميناء الإسكندرية معدل تداول بلغ 5.25 مليون طن خلال فبراير الماضي، مقارنة بنحو 5.15 مليون خلال نفس الفترة الشهر من العام الماضى.

وتوزعت تلك البضائع خلال فبراير الماضى بين 489 ألف طن عامة تقليدية، و73 ألف طن بضائع ذات طبيعة خاصة، و548 ألف طن صب سائل.

بينما بلغ الصب الجاف «الحبوب» 1.9 مليون طن لتصل إجمالى البضائع غير المحواة 3 ملايين طن، بينما بلغ حجم بضائع الحاويات قرابة 2.2 مليون طن.

وحسب بيانات هيئة الميناء، تلاحظ الارتفاع العام للمتداول الشهري، بنسبة %2 عن العام الماضي، وهو على النحو التالى الارتفاع العام للبضائع العامة بنسبة %40 إذ كان النصيب الأكبر للصادر بنسبة %120 والمتمثل فى الحاصلات الزراعية، ثم بضائع الحديد بنسبة %73 على الرغم من إنخفاض البضاعة ذات الطبيعة الخاصة بنسبة %17 نتيجة انخفاض استيراد الخشب.

كما شهدت بيانات ميناء الإسكندرية ارتفاع بضائع الصب السائل بنحو %5.1 وكان النصيب الأكبر للوارد منه بنسبة %48 خاصة الزيوت والشحوم بنحو %112 ثم المنتجات البترولية بنسبة %28 أما الصادر فقد انخفض %41 نتيجة الانخفاض الشديد للزيوت والشحوم بـ%72 يليها المنتجات البترولية بـ%34.

وانخفضت بضائع الصب الجاف بنسبة %21 على الرغم من الارتفاع الشديد للصادر منها بنسبة %217 نتيجة الزيادة المفرطة لصادر الملح بنحو %237 بجانب تصدير الكلينكر خلال فبراير 2022 والذى كان منعدم تماما خلال فبراير 2021.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع فإن هناك انخفاضا فى وارد الصب الجاف بنسبة %31 ويأتى ذلك نتيجة انخفاض الحبوب بصفة عامة بنسبة 58%، على الرغم من ارتفاع نسبة تفريغ الحديد بمقدار %126 يليه مباشرة الفحم بنسبة %32.

كما شهدت الميناء معدل تداول 138.9 ألف حاوية خلال فبراير الماضي، مقارنة بنحو 142 ألف حاوية خلال فبراير من العام الماضي.

وتوزعت تلك الحاويات بين 64.8 ألف حاوية صادرات، مقارنة بنحو 68.8 ألف حاوية خلال فبراير من العام الماضي، و74 ألف حاوية واردات مقارنة بنحو 73 ألف حاوية خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاعا أكبر فى حاويات الترانزيت التى كانت خلال فبراير الماضى بنحو 27.8 ألف حاوية، مقارنة بنحو 336 حاوية خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وأكدت مصادر مطلعة بميناء الإسكندرية، أن تلك الزيادة ناتجة عن الإجراءات الجمركية التى تم تنفيذها مؤخرًا، خاصة إجراءات كشف الجميع، والتى طالبت بها السوق الملاحية، بعدم كشف كل الحاويات الترانزيت، ليقتصر ذلك فقط على الحاويات الواردة للسوق المصرية.

وبلغت حجم البضائع المتداولة من المنتجات البترولية قرابة 405.5 ألف طن خلال فبراير الماضي، توزعت بين الاثيلين 4.8 ألف طن، و7.3 ألف طن بروبان، و26 الف طن من وقود الطائرات، و26 ألف طن نافتا، و39 ألف طن أسود كربون، و55.5 ألف طن من الأسفلت، و57.6 ألف طن من المازوت، و60 ألف طن من الجازولين، و63.9 ألف طن من السولار، و64.4 ألف طن من البوتان.

أما المواد الغذائية فبلغت 1.15 مليون طن خلال فبراير الماضي، والتى توزعت بين كسب فول صويا 2.5 ألف طن، و4.49 ألف طن بصل، و4.6 ألف طن من الشعير، و5.6 ألف طن كسب عباد شمس، و6.6 ألف مواشي، و10.5 ألف طن زيت طعام، و29.5 ألف طن زيت عباد شمس، و64.5 ألف زيت فول صويا، و67.5 ألف طن من البطاطس، و162.5 ألف طن من القمح، و218 ألف طن من الفول الصويا، و 240 ألف طن من الملح، و333 ألف طن من الذرة.

واستقبلت هيئة ميناء الإسكندرية، خلال فبراير الماضى 322 سفينة، مقارنة بنحو 341 سفينة تم استقبالها خلال فبراير من العام الماضى بانخفاض %6.

وتوزعت تلك السفن بين حاويات 96 سفينة، والصب السائل 46 سفينة، والصب الجاف 42 سفينة، وسفن البضائع العامة 15 سفينة، وسفن أخرى بنحو 13 سفينة، وعبارات بواقع 110 سفن.