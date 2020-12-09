ميناء الإسكندرية تجتمع مع غرفة الملاحة لحل كافة المعوقات

لمناقشة الاستفسارات والمعوقات التي تواجه الشركات خلال تعاملاتهم اليومية مع الهيئة

عقدت هيئة ميناء الإسكندرية وغرفة ملاحة الإسكندرية ندوة حول أهم الموضوعات المشتركة، والمعوقات التي تواجه الشركات داخل الميناء، والذي يأتي في اطار التعاون المستمر والبناء بين الطرفين بهدف تذليل كافة العقبات وتحقيق الاستفادة القصوى.

وأشار محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، أنه اللقاء يأتي في اطار حرص الغرفة في تذليل كافة العقبات ووضع حلول للمشاكل التي يواجهها اعضاء الجمعية العمومية للغرفة، لافتا الى أنه جاء بناء على طلب رؤساء لجان الغرفة.

حضر اللقاء من مجلس ادارة الغرفة كلا من وليد بدر الامين العام للغرفة، والمهندس كريم سلامة امين الصندوق، والمهندس خالد بيومي ، عادل الدسوقي أعضاء مجلس الادارة واللواء بحري حسام الرويني عضو مجلس ادارة الغرفة ونائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، هذا بجانب مشاركة عددا كبيرا من اعضاء الغرفة من الشركات العاملة في مختلف مجالات النقل البحري.

وأشار رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية محمد مصيلحي أنه تم عرض ومناقشة المشكلات التي تواجه أعضاء الغرفة خلال تعاملاتهم اليومية والمقترحات المقدمة من الغرفة.

كما قام الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، بعمل عرض تقديمي عن ما تم انجازه من قبل الهيئة بالتعاون مع غرفة ملاحة الاسكندرية والجهات الاخري المتخصصة ذات الصلة.

كما قام رئيس هيئة الميناء بلرد حول هذه الاستفسارات والمعوقات وتعهد بسرعة حلها لتسهيل سير العمل أمام الشركات وزيادة الاستثمار، موصيا سيادته بانه سيتم الترتيب الي عقد لقاء أخر مع الدكتورة مني ناصر مساعد وزير المالية لشئون الجمارك للرد حول استفسارات الغرفة حول قانون الجمارك الجديد والذي تم تطبيقه خلال نوفمبر الماضي .

من جانبه اشار محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية الى أنه تم عقد اكثر من لقاء بالتعاون مع جمعية رجال الاعمال المصريين، والغرفة التجارية، وشعبة خدمات النقل الدولي لمناقشة المشكلات التي تواجه المجتمع التجاري والملاحي مع تنفيذ وتفعيل قانون الجمارك الجديد .

وفيما يخص مشكلة الشركات العاملة في مجال الشحن والتفريغ (الحبوب والغلال) العاملة بميناء الدخيلة وعدم تجديد موافقة الحماية عن عام 2020 التى تطلب فيها ادارة الحماية المدنية توفيق أوضاع الشركات باشتراطات خاصة، فقد وعد الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية بالترتيب لعقد لقاء مع مسئول ادارة الحماية المدنية بالميناء ومسئولى الشركات العاملة في مجال الشحن والتفريغ (الحبوب والغلال) العاملة بميناء الدخيلة للمناقشة وطرح المقترحات في هذا الشأن.

كما أشار رئيس هيئة الميناء الى تفعيل انشاء محطة وقود للمواد البترولية لتلبية احتياجات شركات الشحن والتفريغ بميناء الدخيلة.

وفيما يخص الحد الادنى للتداول الخاص بشركات الشحن و التفريغ اشار الربان / طارق شاهين الي موافقة مجلس ادارة الهيئة علي اضافة كميات الشحن ضمن كميات الحد الادني للشحن والتفريغ للشركات المرخص لها بالقرار800 لسنة2016، و اعتماد معالي الفريق / وزير النقل والى تم ارساله للغرفة للنشر على الاعضاء حيث يتم متابعة معدلات الشحن والتفريغ بشكل يومي على المنظومة الالكترونية والالتزام بقواعد الأمن والسلامة ورفع كفاءة العمالة المدربة والارتقاء بها، موصيا الشركات الحضور بضرورة الالتزام بالمعايير التشغيلية و البيئية و معايير الامن الصناعي و الصحة المهنية للشركات العاملة بالميناء .

كما وعد سيادته بالتواصل مع غرفة ملاحة الاسكندرية لتلبية طلب الشركات أعضاء الغرفة لتيسير العمل فيما يخص ضرورة ارسال رسالة واتس اب او رسالة قصيرة خاص بإخطار التوكيلات الملاحية كلا من (فترات وقف التحركات ، غلق البوغاز ، اعطال المنظومة الالكترونية ، وصول وسفر و تحركات البواخر الخاصة بالتوكيل فور حدوثها ) ،علي ان تقوم الهيئة بموافاة الغرفة بأي رسائل ليتم النشر علي اعضائها.

وفيما يخص تحديث غاطس الارصفة كما وعد رئيس الهيئة بقيام الهيئة بتحديث غاطس الأرصفة بعد عمليات التعميق التى تجرى حاليا علي الموقع الالكتروني الخاص للهيئة .

كما اشار الربان/ طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، بأنه يتم دراسة كافة الطلبات والمقترحات التي يتم تقديمها من غرفة ملاحة الاسكندرية للوصول الي حلول ترضي جميع الأطراف بما يحقق الصالح العام ولا يخالف القوانين وضوابط الهيئة.

و في نهاية اللقاء توجه محمد مصيلحي رئيس مجلس ادارة الغرفة الربان/ رئيس هيئة ميناء الإسكندرية بالشكر و التقدير لهذا اللقاء ولتعاونه الدائم مع الغرفة واعضائها وسرعة الاستجابة لطلبات المتعاملين مع الهيئة اجل تيسير العمل للشركات خلال هذة الفترة.