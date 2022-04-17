«ميناء الإسكندرية» تتعاقد على تشغيل محطة الركاب البحرية مقابل 16 مليون جنيه

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن هيئة ميناء الإسكندرية، تعاقدت مؤخرا مع الشركة الدولية للمقاولات والتوريدات العامة، على تشغيل محطة الركاب البحرية المخصصة لخدمة السفن السياحية لفترة 15 عاما.

وأضافت أن التعاقد يتم مقابل سداد الشركة لصالح هيئة الميناء 16 مليون جنيه سنويا بزيادة %7 عن كل عام، بعد موافقة مجلس الوزراء على المضي قدما لإبرام التعاقد بين الطرفين.

وأوضحت المصادر أن هيئة الميناء طرحت المشروع العام قبل الماضي في مزايدة علنية، و كان من مقررا أن يتم ترسية التشغيل خلال مارس 2021، لكن نتيجة لبعض الظروف تم تأجيل الموضوع لحين اختيار التوقيت الأمثل لأعلان الفائز بناءا على عرضه الأفضل فنيا وماليا.

واشترطت ميناء الإسكندرية، في تعاقدها أن تكون الشركة متميزة فى إدارة الاستثمارات والمشاريع التجارية والخدمية، خاصة المنشآت السياحية، والمطاعم والفنادق والمنتجعات السياحية، والمراكز التجارية حتى تتمكن من إدارة وتشغيل وتجهيز المركز التجارى بالمحطة.

كما قررت هيئة الميناء تعديل بعض شروط المشروع، منها أعمال الصيانة السنوية، لتكون على عاتق الهيئة وليس المشغل، واشترطت عدم مطالبتها تخفيض مقابل الانتفاع أو مد فترة تجهيز وتسويق المشروع، في نفس الوقت قدمت الشركة الدولية للتوريدات دراسة جدوى بشكل يضمن الفائدة من المشروع، متضمنة كافة المخاطر وحجم العوائد المتوقعة منه خلال سنوات التشغيل.

وأشارت المصادر إلى أنه تم منح الشركة الدولية للمقاولات، فترة أقصاها 12 شهرا لتجهيز وتأهيل وتسويق المشروع، و استصدار الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات الأخري.

ووفقا لاشتراطات التعاقد، يتم سداد الأقساط السنوية على 4 دفعات متساوية، وزيادة تراكمية بنسبة %7 سنويا، بداية من العام الثاني للتعاقد، على أن يُستخدم سعر صرف البنك المركزى لترجمة قيمة المدفوعات بالدولار مع عدم أخذ التضخم في الاعتبار.

وتقع محطة الركاب البحرية على مساحة تصل إلى 8725 مترا مربعا مقسمة إلى صالات و107 محلات، داخل ميناء الإسكندرية،وتضم محال ومطاعم وكافتيريات، ومساحات استثمارية تبلغ حوالى 6370 مترًا مربعًا، ومساحات مفتوحة 2400 متر مربع.