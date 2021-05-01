الإسكندرية

ميناء الإسكندرية تتداول 147 ألف طن خلال 24 ساعة

عدد السفن التي تباشر حاليًّا عمليات الشحن والتفريغ بميناءي الإسكندرية والدخيلة بلغت 42 سفينة
السيد فؤاد 2:35 م, السبت, 1 مايو 21 2:35 م, السبت, 1 مايو 21

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انتظمت حركة الملاحة والبضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة “صادر ووارد” بميناءي الإسكندرية والدخيلة 147 ألف طن، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة “صادر ووارد” 2800 حاوية مكافئة. صرح بذلك الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة سجل 33 سفينة، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حاليًّا عمليات الشحن والتفريغ بميناءي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 42 سفينة، حيث تنوعت تلك السفن بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

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وقد شدد الربان طارق شاهين على ضرورة اتخاذ كل إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ جمهورية مصر العربية من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

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ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب. 

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بقلم السيد فؤاد

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