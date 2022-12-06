ميناء الإسكندرية تتداول 1.5 مليون حاوية خلال العام المالي الماضي

حققت هيئة ميناء الإسكندرية خلال العام المالي الماضي نحو 1.55 مليون حاوية، وذلك مقارنة بنحو 1.6 مليون حاوية خلال العام المالي قبل الماضي، بانخفاض قدره 6%.

وحسب تقرير صادر عن هيئة الميناء، ” اطلعت عليه المال” فقد توزعت تلك الحاويات خلال العام المالي الماضي بين 729.4 ألف، وذلك مقابل 794 ألف حاوية خلال العام المالي قبل الماضي، فيما وصلت الواردات الى 822.3 ألف حاوية خلال العام المالي الماضي، مقارنة بنحو 854.2 ألف حاوية خلال العام المالي قبل الماضي.

كما ذكر التقرير أن الميناء تداولت حبوب خلال العام الماضي الماضي قدره 14.9 مليون طن، وذلك مقارنة بنحو 16.7 مليون طن خلال العام المالي قبل الماضي بتراجع قدره 11%، حيث تركزت تلك الحبوب في القمح وفول الصويا والذرة.

كما تداول الميناء 3.6 من الفحم خلال العام المالي الماضي، وذلك مقارنة بنحو 3.3 مليون طن خلال العام المالي قبل الماضي، بالاضافة الى 749 ألف طن من الملح، مقارنة بنحو 505 مليون طن العام المالي قبل الماضي.

كما تداولت ميناء الإسكندرية 6.2 مليون طن من الصب السائل خلال العام المالي الماضي، وذلك مقارنة بنحو 6.6 مليون طن العام المالي قبل الماضي بزيادة قدرها 17%.

وحسب بيانات هيئة ميناء الإسكندرية فقد كانت مساهمة الاسطول المصري في نقل البضائع المتداولة بالميناء نحو 6%، وذلك بواقع 3.4 مليون طن، فيما نقل الاسطول الأجنبي نحو 94% والتي كانت 60.7 مليون طن.

يذكر أن وزير النقل الفريق كامل الوزير، استعرض مطلع ديسمبر الجاري المخطط العام لميناء الاسكندرية الكبير، مشيرا الى انه جارى إنشاء مجموعة من الأنشطة سيتم إفتتاح بعضها والبعض الأخر خلال الربع الأول من العام القادم.

وذكر أنه من أهم تلك المشروعات محطة تحيا مصر متعددة الاغراض (55 – 62) التي يبلغ اطوال ارصفتها 2500 متر بعمق 17.5 متر، ومحطة رصيف الاخشاب والغلال (85/ 3) بطول 433 متر وعمق 1505 متر، ومحطة متعددة الاغراض بميناء الدخيلة (رصيف 100) بطول ارصفة 1680 متر وغاطس 18 متر.