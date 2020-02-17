ميناء الإسكندرية تبيع السفينة عزام الخميس المقبل كخردة بواقع 400 طن

حددت هيئة ميناء الإسكندرية الخميس المقبل موعدا لإجراء مزايدة لبيع السفينة عزام h ، والتي تعد ضمن 20 سفينة تم انتشالها من محيط الميناء خلال الفترة الاخيرة.

وألزمت هيئة الميناء على من يرسو عليه المزاد أن يقوم بإخراجها من الدائرة الجمركية للميناء، وذلك وفقا لقرار وزير النقل رقم 360 لسنة 2018 بشأن تنظيم إنتشال الحطام البحري والسفن والوحدات البحرية الشاحطة أو الغارقة أو الجانجة أو المهجورة داخل الموانئ.

السفينة عزام يصل وزنها 400 طن وطول 53 مترا وعرض 8 أمتار

وحسب الشروط التي وضعتها الهيئة فان الوزن الإجمالي للسفينة يصل إلى قرابة 400 طن، ويصل طولها 53 مترا وبعرض قدره 8 أمتار، وبغاطس يصل إلى 2.5 متر.

التفتيش البحري يؤكد عدم صلاحية السفينة للملاحة

وحسب التقرير الفني الصادر عن الهيئة المصرية للسلامة البحرية “التفتيش البحري”، فإنه لم يستدل على أية شهادات أو بيانات رسمية للسفينة عزام، وتعد مصنوعة من الحديد الصلب، كما أن الحالة الظاهرية للبدن تعد سيئة، ويوجد بها رشح للمياه من جوانب البدن، وكذلك قاع السفينة والماكينات لم يتمكن من تجربتها وتبدو بحالة سيئة.

ويوجد بالسفينة تسريب زيوت وديزل في عنبر الماكينات في حالة ” black out ” ولا يوجد مصدر للكهرباء لتجربة أية معدات، و تعد السفينة في الإجمالي غير صالحة للملاحة، ليتم بيعها كخردة فقط.

واشترطت الميناء خروج السفينة بعد الترسية خلال 30 يوم فقط من تاريخ التزايد من الدائرة الجمركية، كما يتم استلام السفينة بعد أسبوع من تاريخ المزايدة، وفي حالة التأخير يحق للهيئة إلغاء المزايدة ومصادرة مبلغ التأمين دون إنذار والبالغ 200 ألف جنيه.

واشترطت الهيئة بالالتزام على من يرسو عليه المزاد بالقرار الوزاري 267 لسنة 2019 بشأن تحصيل نفقات إعادة الشئ لأصله عن المخلفات المرتكبة داخل الدائرة الجمركية من الأفراد أو الشاحنات أو المركبات أو المعدات بميناءي الإسكندرية وأي قوانين أخرى تصدر خلال فترة المزايدة.

20 سفينة تم إنتشالها بميناء الإسكندرية

كانت هيئة ميناء الإسكندرية أعلنت مؤخرا عن الإنتهاء من انتشال كافة السفن المتحطمة التي كانت موجودة أمام الأرصفة بالبحر أو منطقة انتظار السفن والمعروفة بمنطقة ” المخطاف الخارجي” وبلغ عدد السفن الغارقة بميناء الإسكندرية 20 سفينة.

ومن بين هذه السفن 4 عليها نزاعات قضائية مع الجمارك، ولم تُحل إلى الآن، بينما يتم بيع الباقي للتخريد في مزايدات علنية.

ومن السفن أيضا التي تم التزايد عليها مؤخرا كانت البريوني وديموند، وبدأت عملية انتشال السفن بميناء الإسكندرية والتي وصلت إلى قرابة 20 سفينة منذ عام 2016.

وتم الانتشال عبر الونش العائم ” إنقاذ 1 ” بالتعاون مع القوات البحرية، وجاءت تلك العملية عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقتها للميناء والذي طالب بالشروع في انتشالها لتسيير دخول وخروج السفن.