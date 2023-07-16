ميناء الإسكندرية تبدأ تنفيذ دورات تدريبية على منظومة FAL الجديدة

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، عن بدء تنفيذ دورات تدريبية لشركات الملاحة العاملة بالميناء على منظومة اتفاقية تيسير المرور البحري ( FAL ) ، حيث يأتي تطبيق هذا النظام وفقا لأحكام الاتفاقية الدولية لتيسير المرو البحري.

وحسب منشور ملاحي، صادر عن هيئة الميناء، اطلعت عليه ” المال” فان الهيئة ستبدأ في تطبيق الدورات التدريبية على النظام الجديد بدءا من يوم 16 يوليو الجاري، وحتى 27 من نفس الشهر، على أن يتم تقسيم المتدربين إلى 3 مجموعات يوميا وكل مجموعة تضم 5 متدربة من 5 شركات المختفة.

وتشترط الاتفاقية التي انضمت اليها مصر خلال السنوات الماضية، وتسعى لتطبيقها خلال العام الجاري، إلى تسجيل بعض البيانات المطلوبة من السفينة قبل دخولها الى ميناء الدولة التي تعد طرفا في تلك الاتفاقية.

وتهدف الاتفاقية بشكل رئيسي إلى منع التأخير غير الضروري في حركة المرور البحرية لتسهيل التشغيل المشترك بين الحكومات، ولضمان أعلى درجة ممكنة في توحيد الإجراءات الرسمية الشكلية وغيرها، وقد قللت الاتفاقية على وجه التحديد عدد المستندات والوثائق الضريبية التي تطلبها السلطات العامة في الدول أطراف الاتفاقية.

وكانت قد أصدرت هيئة الميناء مؤخرا، تعليمات لشركات التوكيلات الملاحية المتعاملة معها مؤخرا، تضمنت أنه لن يتم السماح بقبول الطلب الإلكتروني لدخول السفينة إلا في حالة إستيفاء المستندات الخاصة بإتفاقية FAL.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا يأتي في ضؤ متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS-CODE) .

وكانت قد أكدت هيئة السلامة الملاحة البحرية، إلى أنه جاري العمل على انشاء منصة موحدة تضم كافة الاجراءات المطلوبة من السفن، وذلك على غرار ما يتم في منصة اليخوت التي تمت مؤخرا باشراف قطاع النقل البحري ووزارة السياحة.

وأوضحت الهيئة أن هذا يأتي ضمن الاجراءات المتبعة لتطبيق وتفعيل اتفاقية تيسير المرور البحري FAL .

وأشارت الهيئة إلى التنبيه على التوكيلات الملاحية بضرورة إكتفاء مكاتب التفتيش البحري التابعة لها بمراجعة النسخ الإلكترونية من الوثائق المطلوبة من السفن حال توافر مؤيدات التحقق من صحة الوثائق ككود التعارف الخاص بالشهادات (QR) أو رقم تتبع الشهادات الصادرة من جهة الإصدار المعتمدة أو رابط للموقع الإلكتروني المعتمد للتحقق من الشهادات عن طريق الوكيل الملاحي.

أما في حال عدم توافر مؤيدات التحقق من صحة الشهادات المشار إليها ، فيجب تقديم الشهادات إلى مكاتب التفتيش البحري بمعرفة الوكيل الملاحي للتحقق من صحتها وإستكمال إجراءات التمكين (التسفير) من خلال المنظومة الإلكترونية.

وأشارت الهيئة إلى أنه بالنسبة للموقف الحالي للربط الالكتروني مع هيئة ميناء دمياط الخاصة بالربط الالكتروني، فيوجد منصة للـ FAL والتي تعرف بأنها” منصة اتفاقية تسهيل حركة الملاحة الدولية ” وجاري انشاء كلمة مرور لصالح مكتب تفتيش بحري دمياط لمراجعة الوثائق التي يتم رفعها بواسطة التوكيلات الملاحية أو إعطاء الموافقات، كما يوجد نظام الفاتورة الموحدة.

أما بالنسبة لميناء الإسكندرية، فلا يوجد لها منصة FAL، فيما يوجد بها نظام الفاتورة الموحدة ويلزم تعاقد هيئة ميناء الإسكندرية مع شركة أي فاينانس لتفعيل الجزء الخاص بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

وبالنسبة لهيئة موانئ البحر الاحمر فيوجد منصة لـFAL، كما يوجد نظام الفاتورة الموحدة ويلزم تعاقد هيئة موانئ البحر الاحمر مع شركة أي فينانس لتفعيل الجزء الخاص بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

وأكدت الهيئة أنه لاستكمال اجراءات التمكين من خلال المنظومة الالكترونية يلزم تفعيل منظومة الفاتورة الموحدة بين هيئات الموانئ والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أسوة بما يتم بهيئة ميناء دمياط وذلك لتحصيل جميع الفواتير تفعيلا لنظام النافذة الموحدة.