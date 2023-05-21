«ميناء الإسكندرية» تبحث مصير 18 شركة عجزت عن تحقيق «تارجت» تداول الحبوب

كشفت مصادر مطلعة عن أن عدد الكيانات العاملة في مجال شحن وتفريغ نشاط الحبوب داخل ميناء الإسكندرية ولم تحقق معدلات التداول المحدد لها سجلت وفقا لآخر إحصائية 18 شركة تمثل 30 من إجمالي عدد اللاعبين العاملين فى المجال.

أشارت المصادر إلى أن أسباب عجز تلك الشركات عن تحقيق «تارجت » التداول المحدد من هيئة الميناء يرجع لعدة أسباب من أهمها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، ونقص السيولة الدولارية فى السوق المحلية.

أضافت لـ«المال» أن هيئة الميناء اقتربت من دراسة طلب شركات الشحن والتفريغ العاملة بالميناء بتأجيل قرار الهيئة بتنفيذ معدلات تداول البضائع نتيجة تداعيات الأوضاع العالمية والداخلية والتي أثرت بشكل كبير على كافة العاملين في قطاع النقل البحري وليس فقط المتعاملين في شحن وتفريغ وتخزين الصب الجاف.

ولفتت المصادر إلى أن الهيئة تعكف حاليًا على دراسة كل شركة على حدة وذلك لتحقيق الشفافية بين كافة الكيانات وعدم إلحاق أية ضرر بهم، لاسيما وان هناك أسباب الإخفاق في العمل ليس نتيجة تقصير داخلي لكن أحداث ترتبط بالعالم الخارجي.

من جانبه أوضح أحمد شوقي رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية أن الحرب الأخيرة بين أوكرانيا وروسيا تسببت فى ارتفاع أسعار الحبوب لمستويات غير مسبوقة، بالإضافة إلى تراجع سعر الجنيه مقابل الجنيه من الحين للآخر أدى إلى ضعف القدرة الشرائية لدى العديد من الشركات وهو ما يمثل تهديد للعديد منهم لتحقيق المعدلات المطلوبة.

وأضاف لـ«المال» أن ارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع القوة الشرائية، قائلا إنه على سبيل المثال الشركة التي كانت تقوم باستيراد 2 مليون طن خفضت إلى 1.5 مليون فقط وبالتالي تراجع إجمالي الكميات بشكل عام.

وتابع أن الأسواق البديلة التي تم الاتجاه إليها عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا كانت قيمة النولون بها مرتفعة و حدث ذلك على سبيل المثل في الأرجنتين والبرازيل بسبب بعد المسافات بين تلك الدول والموانئ المصرية.

وأشار إلى أن هيئة ميناء الاسكندرية تلزم شركات الشحن والتفريغ العاملة بنشاط الحبوب بتحقيق معدلات تداول سنويًا وفي حالة انخفاض الشركات عن هذا المعدل تتم المحاسبة بمديونية.

وأوضح «شوقى» أنه في حالة عدم تحقيق المعدلات يتم احتساب مديونية على شركات الشحن والتفريغ لصالح هيئة الميناء، متوقعًا أن تصل تلك المديونية في حالة تطبيق المعدلات خلال العام الحالي إلى 30 مليون جنيه للشركات المتوسطة، و80 مليونا لأهم الشركات العاملة في هذا النشاط بميناء الدخيلة والإسكندرية.

يذكر أن هيئة ميناء الإسكندرية قامت بإصدار قرارها في مارس من العام الماضي وتم توزيعه على شركات الشحن والتفريغ، وتم رفع معدلات الشحن والتفريغ بالنسبة للحبوب فقط دون باقى البضائع المتداولة بالميناء من الفحم والخردة والحاويات والأخشاب.

ونص على تنفيذ حد أدنى للتداول «الشحن والتفريغ» للسفن التى تصل حمولتها إلى 10 آلاف طن، إلى 4000 طن يوميًّا بعد أن كانت 3500 طن، كما تم رفع معدل التداول للسفن ذات حمولة من 10إلي 20 ألف طن لتصل معدلات الشحن والتفريغ بها إلى 6 آلاف طن/ عنبر/ يوم، مقابل 5500 طن فى أوقات سابقة.

وفيما يتعلق بسفن «علف الحيوانات»، وكُسب الصويا، والجيلاتين نص القرار الجديد على أن تصل معدلات التداول بها إلى 5 آلاف طن للعنبر الواحد يوميًّا، بعد أن كانت 4500 طن وفقا قرار الهيئة العام الماضى.

وفي حال عدم الالتزام بالمعدلات التى أقرّها القرار يتم توجيه إنذار أول إلى شركة الشحن والتفريغ وفى حال التكرار يتم توجيه إنذار ثان، وإذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة يتم خروج السفينة إلى منطقة المخطاف الخارجي ولا يسمح لها بتراكي السفن مجددًا إلا بعد تقديم طلب جديد وفقًا للإجراءات المقررة بتعليمات تشغيل الميناء.