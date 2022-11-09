ميناء الإسكندرية بصدد طرح ساحتين على مساحة تقترب من 40 ألف متر مربع

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية عن اعتزامها لطرح عددا من الساحات المستخدمة في تخزين البضائع المختلفة.

وأشارت هيئة ميناء الإسكندرية عبر منشور صادر عنها للسوق الملاحي ” اطلعت عليه المال ” ، أنه من المقرر أن يتم طرح تلط الساحات خلال أيام.

وتشمل تلك الساحات، الساحة رقم (1) بمساحة 20.3 ألف متر مربع ، بينما تقع الساحة رقم (2) وذلك على مساحة 18.6 ألف متر مربع ، والتي تقع خلف الأرصفة النهرية بالمنطقة اللوجيستية لميناء الإسكندرية بغرض تجهيزها كمنطقة إنتظار و خدمة للشاحنات مع إمكانية إنشاء محطة وقود لخدمة المنطقة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال ذات الكفاءة الفنية و الملاءة المالية و حسن السمعة .

وخلال أول أكتوبر الماضي طرحت هيئة ميناء الإسكندرية على شركات الملاحة والشحن والتفريغ، 3 مخازن على مساحة تصل إلى 16 ألف متر مربع، حيث تصل مساحة المخزن قرابة 5200 متر مربع.

وحددت الهيئة أن تكون مدة مدة حق الانتفاع 5 سنوات بنسبة زيادة 7%، وجاري حاليا اتخاذ الاجراءات القانونية في اسناد تلك الساحات لشركات الشحن والتفريغ.

وكانت قد حددت الهيئة أن يصل التأمين الابتدائي قرابة 500 ألف جنيه، بينما يصل التأمين النهائي 10% من القيمة الكلية للراسي بها المزاد عن كامل مدة الترخيص (خمس سنوات) للمخزن الواحد مع مراعاة زيادة مقابل الانتفاع سنويا بنحو 7%.

كانت فازت شركة جيهان السيد عبد العزيز، باستغلال مساحة 5000 متر مربع بالمنطقة الخامسة بميناء الإسكندرية، لإنشاء محطة وقود لتموين وخدمة السيارات والمعدات، لمدة تصل إلى 10 سنوات، خلال سبتمبر الماضي.

قال مصدر مطلع إن الشركة تسدد نحو 45 مليون جنيه، خلال فترة الانتفاع بالمساحة المذكورة سلفًا، لافتًا إلى أنه تم منحها فترة 6 أشهر لتجهيز المحطة وإنهاء إجراءات التشغيل.

وقررت هيئة الميناء خلال سبتمبر أيضا، إرجاء الانتفاع بكل الساحات المطروحة بنشاط تخزين الحاويات والبضائع العامة والأخشاب، بمساحة تصل 20 ألف متر بالمنطقة الخامسة بالميناء.