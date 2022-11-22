ميناء الإسكندرية : ارتفاع حركة تداول البضائع بنسبة 35% في أكتوبر الماضي

شهدت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية تزايداً ملحوظاً في أغلب أنواع البضائع خلال شهر أكتوبر من العام الجاري مقارنة بشهر أكتوبر 2021 ، حيث تصدرت البضائع العامة طليعة البضائع التي شهدت إرتفاعاً كبيراً بواقع 35%.

كما شهدت حركة البضائع المحواه إرتفاعاً في حجم التداول خلال شهر أكتوبر من العام الجاري مقارنةً بشهر أكتوبر من عام 2021 بواقع 16.7% حيث تم تداول ما يجاوز 2.1 مليون طن بضائع محواه تقريباً.

وشكلت الصادرات نسبة 27% من إجمالي البضائع المتداولة ،وتعد موانئ المغرب وإيطاليا ومالي هم أكثر الموانئ المصدر إليها من خلال ميناء الأسكندرية هذا الشهر.

وفي سياق متصل شهدت حركة السفن بدورها تزايداً ملحوظاً خلال شهر أكتوبر 2022 بالمقارنة بأكتوبر من العام السابق، حيث تصدرت سفن السياحة أكثر أنواع السفن إرتفاعاً بواقع 75% تليها في نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق سفن الحاويات بنسبة 29.2% ثم سفن الصب السائل بنسبة 11.1% لتكون إجمالي نسب الزيادات في حركة السفن خلال ذات المدة بواقع 4.7%.

تأتي هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة في قيام ميناء الإسكندرية بمنح المزيد من التسهيلات لمختلف أنواع السفن والتي تعمل على جذب الخطوط الملاحية لها .