ميناء الأسكندريه يستقبل الدفعه الأولى من أوناش ساحة محطة «تحيا مصر» اليوم

يستقبل ميناء الاسكندريه اليوم 6أوناش ساحه من اجمالى 12 ونشا تمثل الدفعه الأولى من المعدات التى قامت شركة المجموعه المصريه للمحطات متعددة الأغراض بالتعاقد عليها ضمن تجهيزات اول محطه تابعه لها تكلفه استثماريه 23 مليون دولار

وقال اللواء عبد القادر درويش رئيس مجلس ادارة الشركه التى تمثل الذراع الاستثمارى والتجاري لوزارة النقل “للمال” انه من المقرر وصول باقى الاوناش نهاية يونيو الجاري لافتاأن الأوناش سيتم تجميعها وتركيبها داخل المحطه متعددة الاغراض الجارى اتمام تجهيزاتها بميناء الاسكندريه بمعرفة الشركه المصنعه ،وبالتعاون مع مجموعه من المهندسيين المصريين بهدف نقل الخبرات اليهم

ولفت الى ان مجموعه من المتغيرات الاقتصاديه والسياسيه العالميه تسببت مرحليا فى تأخير التشغيل التجريبى للمحطه والذي كان مقررا له مارس المنقضي ومزمع استقبال اول سفينه قريبا

يذكر ان شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض شركة مملوكة للدولة ,يساهم فيها كل من (هيئة ميناء الأسكندرية ،و هيئة قناة السويس و الشركة القابضة للنقل البحرى والبري ، و شركة حاويات اسكندرية ) وهي المسئولة عن بناء وادارة وتشغيل المحطه متعددة الأغراض وتخضع لقانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقانون الشركات المساهمه رقم 159 لسنة 1981

ويبلغ طول أرصفة المحطة متعددة الأغراض 2450 متر، وتشمل ساحات تداول بمساحة نصف مليون متر2 ,وتستطيع أستقبال7 سفن فى نفس الوقت ، و قادرة على تداول من 12 – 15 مليون طن بضائع سنويا سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول ( حاويات – بضائع عامة – سيارات )

وأسندت وزارة النقل الأعمال الانشائية للمحطة متعددة الاغراض بميناء الاسكندرية علي رصيف 55-62 ,لتحالف يضم شركة الغرابلى للأعمال المتكاملة و شركة ايديكس الدولية للهندسة و المقاولات بتكلفه 5 مليار جنية ينتهى عام 2022

ويعد المشروع من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري، نظرا للأهمية الكبيرة لميناء الإسكندرية الذي يعد أحد أهم الموانئ المصرية لأن اكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية تمر عبر ميناءي الاسكندرية والدخيلة

كما انتهت مجموعة المحطات متعددة الاغراض من إنشاء شركة إدارة و تشغيل لمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية بنسبة 68 % لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ونسبة 32% لشركة CMA CGM الفرنسيه