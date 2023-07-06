ميناء الأسكندرية يستقبل 410 سفينة خلال يونيو 2023

شهدت ميناء الأسكندرية تزايداً كبيرا في أغلب أنواع السفن خلال شهر يونيو 2023 بالمقارنة بشهر يونيو 2022 حيث بلغت أعداد السفن 410 سفينة بزيادة قدرها 71 سفينة عن الشهر المثيل من العام السابق بنسبة زيادة 21 % تقريباً.

وقد تصدرت سفن البضائع العامة طليعة سفن البضائع التي شهدت إرتفاعا كبيرا خلال شهر يونيو 2023 مقارنة بشهر يونيو 2022 والتي حققت نسبة زيادة بلغت 66 % بفارق 64 سفينة بضائع عن الشهر المثيل من العام الماضي.

كما شهدت سفن الحاويات بدورها زيادة كبيرة خلال شهر يونيو 2023 مقارنة بشهر يونيو 2022 بواقع 28 سفينة إضافية محققة بذلك نسبة زيادة تجاوزت 24.3 %.

وفي ذات السياق فقد شهدت سفن الصب الجاف تزايدا أيضاً بفارق 5 سفين إضافية خلال شهر يونيو من العام الجاري مقارنة بالشهر المثيل من العام السابق بنسبة زيادة بلغ 11%.

كما شهدت سفن السياحة بدورها حراكاً نشطا حيث وردت 3 سفن سياحة خلال شهر يونيو من العام الجاري في حين لم يشهد شهر يونيو من العام السابق ورود سفن سياحية.

وفي سياق متصل فقد شهدت حركتي الملاحة وتداول البضائع نشاطاً ملحوظاً بمينائي الأسكندرية والدخيلة خلال الـ 48 ساعة الماضية حيث بغت أعداد سفن الوصول والمغادرة 50 سفينة بينما يجري العمل حالياً على شحن وتفريغ 43 سفينة كما تم تداول 204.6 ألف طن بضائع بمختلف أنواعها و 2600 حاوية مكافئة تقريباً