ميناء الأدبية يستقبل 42 ريشة رياح لمحطة توليد الكهرباء برأس غارب (صور)

أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء الأدبية التابع للهيئة السفينة BBC BALBOA على متنها حمولة مكونة من 42 ريشة رياح قادمة لمحطة كهرباء بمدينة رأس غارب لتوليد الطاقة الكهربائية اعتمادًا على طاقة الرياح، لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة والدولة المصرية بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لمجابهة التغيرات المناخية في ظل استضافة مصر للدورة الـ27 لقمة مؤتمر الأطراف للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.

واستقبل الميناء السفينة القادمة من إيطاليا لتفريغ المعدات، لتصل عدد من شحنات توربينات الرياح تباعاً خلال الأيام المقبلة، لتركيبها في محطة توليد الطاقة بالرياح، لخدمة المشروعات التي ستتطلب الاستخدام الأمثل بالطاقة الجديدة والمتجددة، وقد قامت الميناء برفع درجة الاستعداد لإستقبال الشحنة وتهيئة وترتيب مسارات السير من الرصيف لساحات التخزين لحين خروجها لموقع التسليم بالمحطة، والتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك الشركة المتخصصة في نقل هذه المعدات.

يذكر أن الميناء قد استقبل أول الشهر الجاري وحدات تفحيم لصالح شركة السويس لتصنيع البترول.

كما تجدر الإشارة إلى أن ميناء الأدبية كان قد استقبل 36 سفينة في أغسطس الماضي، وتم تداول 700 ألف طن بضائع وجرت عمليات تداول نحو 7000 حاوية بالميناء في ذات الشهر، ويعتبر ميناء الأدبية البوابة الجنوبية لقناة السويس بحوض ومدخل مباشر على خليج السويس، فضلاً عن اعتباره أحد الموانئ الرئيسية في عمليات الاستيراد والتصدير، وقد تمكنت المنطقة الاقتصادية من الانتهاء من بروتوكول تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي بالميناء، كما تجري حاليا أعمال رفع كفاءة وتطوير للميناء باستثمارات بلغت نحو 250 مليون جنيه.