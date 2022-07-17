«ميناء الأدبية» تفسخ تعاقد إدارة وتشغيل ساحة تخزين وتداول الفحم

علمت «المال» أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، قررت سحب وإلغاء الترخيص المتعلقة بساحة تخزين وتداول الفحم الخاصة بالشركة الوطنية للموانئ النهرية، والتى حصلت عليها قبل عدة سنوات بميناء الأدبية.

وأكدت مصادر مطلعة أن أسباب إلغاء الترخيص يرجع لعدم قدرة الشركة على تشغيل الساحة بالطاقة الاستيعابية المتفق عليها، بما أدى إلى زيادة الديون على «الوطنية للموانئ النهرية» لصالح ميناء الأدبية.

وأوضحت، أن هناك اهتمامًا من قبل شركات الأسمنت باستيراد الفحم عبر موانئ الإسكندرية والدخيلة، وذلك لأن كافة كميات الصب غير النظيف المستوردة عبر الولايات المتحدة الأمريكية، والسوق الروسية، والإسبانية، الأقرب لها ميناء الإسكندرية وليست موانئ البحر الأحمر.

اقتنصت الشركة الوطنية لإدارة الموانئ، (إحدى شركات مجموعة القلعة)، محطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة، وذلك بعد منافسة مع شركتى الفتح للشحن والتفريغ، سيسكو ترانس، والتى كانت فازت بنفس المشروع قبل سنوات.

ووقعت وزارة النقل رسميًّا مذكرة تفاهم لقيام الوطنية للنقل النهرى بتجهيز وإنشاء البنية الفوقية والإدارة والتشغيل لمحطة الصب الجاف غير النظيف بالدخيلة، بالإضافة إلى الحصول على محطة لتداول وتخزين البضائع العامة والصب الجاف بميناء السخنة، والتى يتم تنفيذها أيضًا حاليًّا ضمن 18 كيلو أرصفة جديدة يتم إنشاؤها بالميناء.

ومحطة الصب الجاف غير النظيف بالدخيلة تقع خلف رصيف 90 بميناء الدخيلة تبلغ تكلفته الإجمالية 1.6 مليار جنيه، ويتكون من رصيف بطول 540 مترًا، وبعمق يصل إلى 16 مترًا، وبمساحة تبلغ 188 ألف متر، وسيكون قادرًا على استقبال سفينتين بطول 240 مترًا، ويستهدف المشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول وتخزين بضائع الصب غير النظيف بميناء الدخيلة بواقع 2.5- 3 ملايين طن سنويًّا.

وتقوم شركة قاصد خير للمقاولات بتنفيذ الأعمال الإنشائية، بالتوازى مع تولى شركة الكراكات المصرية تنفيذ الأعمال البحرية المتعلقة بالتكريك، ويتضمن المشروع إنشاء رصيف بطول 320 مترًا، وعمق 20 مترًا، وتتجاوز إجمالى المساحات التخزينية أكثر من 100 ألف متر مربع.