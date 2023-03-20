ميناء أكتوبر الجاف يستقبل أولى شحنات الوارد من الخط الملاحي «ميرسك»

علمت “المال ” أن

“ODP “استقبل صباح اليوم الإثنين، أولي شحنات وارد تابعة للخط الملاحي “ميرسك” عبر السكك الحديدية قادمة من محطة حاويات ميناء الدخيلة.

وأكد مصدر مطلع أن الشحنات تضم 22 حاوية 40 قدما و6 أخرى مقاس 20 قدما وهي الحمولة الكاملة للقطار، بعد استقبال أولي شحنات الوارد في يناير الماضي.

ويعد ميناء أكتوبر الجاف شراكة بين القطاعين العام والخاص حيث هيئة الموانئ البرية والجافة بوزارة النقل، وتحالف شركات السويدى إليكتريك – دى بى شينكر، المتخصصة في النقل المتعدد الوسائط ، علي مساحة 100 فدان.

ويضم الميناء مبانى خاصة بسلامة الغذاء والمستودعات الجمركية ومبني الفحص والمعانية بجانب مبني الإداري للشركة ومبني الإطفاء والعيادات والإسعاف وإدارة التخطيط ونظم المعلومات ومركز المعلومات ومحطة تفريغ وتعبئة الحاويات ومخازن البضائع وساحات التخزين.

ويقع ميناء أكتوبر الجاف في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر ويستهدف تنشيط حركة التداول بالموانئ البحرية وتقليل التكدس للحاويات من خلال ربط الميناء الجاف بموانئ السخنة والدخيلة والإسكندرية وغرب بورسعيد. ‎

ويذكر أن الفريق كامل الوزير وزير النقل، أعلن خلال مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر الماضي بدء التشغيل التجريبي لميناء أكتوبر الجاف.