ميناء أكتوبر الجاف يحصد جائزة عالمية لأفضل صفقة نقل بمنطقة الشرق الأوسط

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في بيان صحفي عن فوز مشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف، الممول من البنك الأوروبي بجائزة IJ” Global” كأفضل صفقة نقل لعام 2021 عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتقدم جائزة IJ” Global ” لأفضل المعاملات والمؤسسات في قطاعي البنية التحتية والطاقة في العالم.

وقال البنك الأوروبي إنه تطوير وإنشاء ميناء 6 أكتوبر الجاف يعد أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في قطاع النقل المصري والأول في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.

كما يعد ميناء جاف داخلي في مصر ، سيعمل كبوابة ممتدة إلى الموانئ البحرية العميقة وسيدفع الأجندة الخضراء إلى الأمام من خلال تشجيع التحول النموذجي من الطريق إلى السكك الحديدية.

وشارك البنك الدولي بنشاط في المشروع منذ بدايته من خلال تقديم دعم مرفق إعداد مشروع البنية التحتية (IPPF) منذ عام 2017 ، بالإضافة إلى قرض بقيمة 29.7 مليون دولار أمريكي لشركة أكتوبر للميناء الجاف لتنفيذ المشروع.

ويذكر أن هيئة الموانئ البرية والجافة بوزارة النقل، تستعد لبدء تشغيل أول ميناء جاف فى مدينة 6 أكتوبر خلال أبريل المقبل، على مساحة 100 فدان، وقطعة أخرى 300 فدان منطقة لوجستية، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليون دولار، دبرها تحالف شركات «السويدى إليكتريك – دى بى شينكر»، الذى سيتولى إدارة وتشغيل الميناء لمدة 30 عامًا.

وتضمن قائمة الفائزين بجائزة IJ Global” ” بمنطقة الشرق الاوسط الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن أفضل صفقة تمويل للصادرات للعام2022 كانت لشركة الورسان 2 تحويل النفايات إلى طاقة ، دبي ،وأفضل صفقة نفط وغاز للعام – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجاءت لشركة أرامكو لأنابيب النفط ، السعودية.

كما أن مشروع إعادة هيكلة مشروع صدارة للكيميائيات بالمملكة العربية السعودية كأفضل صفقة بتروكيماويات ، بالاضافة الي صفقة العام للطاقة الهجينة – منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت لمشروع الاستحواذ على محطة توليد كهرباء جازان IGCC ، المملكة العربية السعودية، وصفقة العام للطاقة – فازت بها محطة “تناجيب”لتوليد الكهرباء بالمملكة العربية السعودية بينما فازت سدير للطاقة الشمسية الكهروضوئية ، المملكة العربية السعودية كأفضل صفقة للطاقة المتجددة للعام – وأفضل صفقة في مجال البنية التحتية الاجتماعية – فازت بها مشروع المدارس السعودية –المملكة العربية السعودية.