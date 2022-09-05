«دمياط» و«الدخيلة» يستقبلان 102 ألف طن حبوب لصالح القطاع الخاص

تستقبل الموانئ المصرية خلال الـ48 ساعة قرابة 102 ألف طن من البضائع الصب الجاف ” الذرة ، والقمح ” وذلك عبر ميناءى الدخيلة ودمياط على 4 شحنات.

وحسب بيانات هيئة الميناء فقد استقبل ميناء الدخيلة اليوم ” الإثنين ” سفينة قادمة من روسيا محملة بالقمح لصالح شركة كارجيل تريدنج إيجيبت بواقع 28 ألف طن.

كما أنه من المقرر أن تستقبل ميناء الدخيلة غدا ” الثلاثاء ” شحنة من الذرة بواقع 11 ألف طن والتي تم استيرادها من جمهورية أوكرانيا، وذلك لصالح الإسكندرية للاستيراد والتصدىر.



فيما يستقبل ميناء دمياط غدا ” الثلاثاء ” شحنة من الذرة الأرجنتيني لصالح شركة كومبلكس ، وذلك بواقع 35.8 ألف طن.



كما يستقبل ميناء الدخيلة غدا ” الثلاثاء ” شحنة من القمح الروسي لصالح شركة مطاحن المناهري للحبوب ومنتجاتها، وذلك بواقع 27.3 ألف طن.

وانخفضت أسعار القمح اليوم الإثنين 5-9-2022، لدى تجار الجملة في السوق المحلية، فقد شهدت جميع الأنواع هبوطًا قدره 50 جنيهًا.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن حجم توريد القمح المحلي بلغ 4.2 مليون قمح محلي، تضمنت 150 ألف طن تقاوي، مشيرًا الى أنه يتم غدًا غلق باب التوريد.

وأشار المصيلحي، إلى أن احتياطي مصر من القمح آمن ويكفي 7 شهور، موضحًا أن التوجه الحالي نحو تراجع أسعار الحبوب عالميًا.

وذكر الوزير، حول شحنة القمح التي تعاقدت عليها مصر مع أوكرانيا قبل الأزمة الروسية الأوكرانية والمقدرة بحمولة 63 ألف طن، أن الشحنة مؤمنة والمشكلة الخاصة بالناقل مع الحكومة الأوكرانية، ونبحث عن ناقل جديد حاليًا.

وعلى الصعيد العالمي، فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح، في افتتاح جلسة تداول اليوم الاثنين، ببورصة شيكاغو التجارية، حيث انخفض القمح الروسي بروتين 12.5% بمقدار 50 جنيهًا، ليسجل 8200 جنيه للطن.



وهبط سعر القمح الأوكراني بروتين 12.5% بمقدار 50 جنيهًا، ليسجل 8150 جنيهًا للطن في السوق المحلي، فيما انخفض سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% بمقدار 50 جنيهًا، ليبلغ 8050 جنيهًا للطن.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في افتتاح جلسة تداول الاثنين، في بورصة شيكاغو التجارية، إذ صعد عقد سبتمبر المقبل لتداول القمح بمقدار 17.5 سنت، ليصل إلى 793 سنتًا لكل بوشل، أي بنسبة 2.26%، عن الجلسة السابقة.