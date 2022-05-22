ميناءا دمياط والإسكندرية يستقبلان 8 ملايين طن من الحبوب خلال الربع الأول من 2022

استقبلت هيئتا ميناء دمياط والإسكندرية، خلال الربع الأول من العام الجارى 2022 نحو 8 ملايين طن من الحبوب، وشملت القمح والذرة وفول الصويا، وذلك مقارنة بنحو 9.8 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضى 2021.

وفقًا لتقرير اطلعت عليه «المال»، فإن هيئة ميناء الإسكندرية استقبلت خلال يناير الماضى 1.36 مليون طن من إجمالى كمية الحبوب، مقارنة بنحو 2.02 مليون طن تم استقبالها خلال يناير من العام الماضى بتراجع قدره 660 ألف طن.

وبلغ حجم السفن التى تم من خلالها نقل بضائع الصب الجاف النظيف خلال يناير الماضى 54 سفينة، وذلك مقارنة بنحو 45 سفينة خلال يناير من العام الماضى بزيادة قدرها %20.

كما استقبلت هيئة ميناء الإسكندرية خلال فبراير الماضى 701 ألف طن من الحبوب، وذلك مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، والتى كانت 1.6 مليون طن، وذلك بتراجع قدره 904 آلاف طن.

وبلغت حجم السفن التى تم من خلالها نقل بضائع الصب الجاف النظيف 42 سفينة، وذلك مقارنة بنحو 57 سفينة خلال يناير من العام الماضى بانخفاض قدره %26.

فيما بلغ حجم الواردات من الحبوب خلال شهر مارس بميناء الإسكندرية قرابة 1.3 مليون طن، وذلك مقارنة بنحو 983 ألف طن تم تداولها خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وبلغت السفن التى تم من خلالها نقل بضائع الصب الجاف النظيف قرابة 56 سفينة بزيادة عن نفس الشهر من العام الماضى بنحو %7، إذ كانت خلال مارس 2022 قرابة 49 سفينة.

وبالنسبة لميناء دمياط، فاستقبلت خلال الربع الأول من العام الجارى نحو 4.6 مليون طن، وذلك مقارنة بنحو 5.26 مليون طن خلال الربع الأول من العام الماضى بتراجع قدره 12%.

وحسب بيانات الميناء فقد استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال يناير الماضى 66 سفينة نقلت حبوب القمح والذرة وفول الصويا، وذلك مقارنة بنحو 68 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضى، بتراجع قدره 3%.

وبلغت كميات الحبوب المتداولة بالميناء خلال يناير الماضى نحو 1.65 مليون طن، وذلك مقارنة بنحو 1.67 مليون طن خلال نفس الشهر من العام الماضى بتراجع قدره 1%.

كما استقبل ميناء دمياط خلال فبراير من العام الجارى قرابة 62 سفينة، وذلك مقارنة بنحو 76 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضى بتراجع قدره 18%.

وقامت هيئة الميناء باستقبال نحو 1.45 مليون طن، وذلك مقارنة بنحو 1.88 مليون طن خلال نفس الشهر من العام الماضى بتراجع قدره %23.

كما استقبل ميناء دمياط خلال مارس الماضى قرابة 1.54 مليون طن، وذلك مقابل نحو 1.71 مليون طن بتراجع قدره 170 ألف طن.

وبلغ عدد السفن 81 سفينة، مقارنة بنحو 69 سفينة خلال مارس من العام الماضي.