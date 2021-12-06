ميناءا الإسكندرية ودمياط يعلنان عن وظائف شاغرة.. تعرف عليها

أعلنت مينائي الإسكندرية ودمياط عن عددا من الوظائف المختلفة بها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد فراغ تلك الوظائف خلال ديسمبر الجاري.

وأكد مصدر مسئول بهيئة ميناء الإسكندرية، أنه منصب مدير عام حركة الحاويات ” بالمستوى الوظيفي مدير عام ” تم فراغه خلال الفترة الأخيرة، والذي يعد من اهم الوظائف بالميناء، خاصة أن البضائع المحواه تشكل النسبة الأكبر من البضائع المتداولة بالميناء والتي تقترب من 2 مليون حاوية سنويا، بشركتي الحاويات العاملة بالميناء.

واشترطت هيئة الميناء فيمت يتقدم للوظيفة أن يكون حاصل على مؤهل دراسة عالي وخاصة ربان أعالي البحار ” قبطان ” ، وقضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى ، ليتم تسليم المستندات باليد لرئيس هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين.

وفي نفس السياق طلب هيئة ميناء دمياط عددا من الوظائف، والتي تشمل كل من قائد قاطرة بحرية، وفني بحري، وفني ميكانيكي وفني كهربائي.

وأكد مسئول بهيئة الميناء أن ذلك يأتي بعد خطوات ميناء دمياط بزيادة عدد قاطراتها إلى 4 قاطرات خلال الأيام الأخيرة، والتي تضم قاطرات أبو جنديه، وسليمان، وصالح ، وهدايه ، والتي تم تسميتها بنفس اسم مسمى رؤساء هيئات ميناء دمياط السابقين.

وتسلمت الهيئة مؤخرا، 4 قاطرات بحرية جديدة لصالح ميناء دمياط، والتي قام بتنفيذها شركات جهاز الصناعات والخدمات البحرية، واستغرق بنائها ما يزيد عن عامين، وتعمل القاطرات الأربعة بنظام تراكتورز وتبلغ قوة شدها 60 طنا لكل قاطرة ويصل طول القاطرة إلى 35 متراً وبعرض 11.5 متر وغاطس كلى 5.0 أمتار، وتبلغ سرعة القاطرة 12 عقدة.

وأشار رئيس هيئة ميناء دمياط اللواء وليد عوض أن القاطرات المتعاقد عليها تعد إضافة جديدة وقوية لأسطول الوحدات البحرية التى تمتلكها هيئة ميناء دمياط حيث تساعد فى التعامل مع السفن الحديثة والعملاقة التى من المتوقع زيادة أعدادها بعد إنهاء التعميق المقرر بالميناء وتشغيل المحطة متعددة الأغراض ومحطة الحاويات الثانية، والتطوير الحالى لمحطة الحاويات الأولى وكذا الزيادة المنتظرة فى سفن الغاز المترددة على الميناء .