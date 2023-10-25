ميناءا الإسكندرية ودمياط يستقبلان 192 ألف طن قمح الأسبوع الجاري

يستقبل ميناءا الإسكندرية ودمياط نهاية الأسبوع الجاري 3 شحنات من القمح المستورد لصالح هيئة السلع التموينية، والواردة من فرنسا وروسيا، وذلك بواقع 192 ألف طن .

وحسب بيانات قطاع النقل البحري، فمن المقرر أن يتم استقبال ميناء الإسكندرية شحنة من القمح الفرنسي بواقع 66 ألف طن يوم 30 أكتوبر، عبر السفينة SUDETY والتي تبلغ قدرتها الاستيعابية 82138 طنًا ساكنًا ويبلغ غاطسها الحالي 12.9 مترًا، كما يبلغ طولها الإجمالي 228.99 مترًا وعرضها 32.26 مترًا.

كما يستقبل ميناء دمياط شحنة من القمح الروسي بواقع 63 ألف طن، يوم 29 أكتوبر الجاري، وذلك عبر أحد سفن شركة الملاحة الوطنية، وادي العرب، والتي تبلغ قدرتها الاستيعابية 64.2 ألف طن ساكنًا ويبلغ غاطسها الحالي 12.7 مترًا، يبلغ طولها الإجمالي 225 مترًا وعرضها 32.24 مترًا.

كما يستقبل ميناء دمياط يوم 27 أكتوبر شحنة من القمح الروسي لصالح هيئة السلع التموينية أيضا، عبر السفينة وادي الكرنك، وذلك بحمولة تصل إلى 63 ألف طن.

وفي نهاية أغسطس الماضي أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قيامها بشراء 240 ألف طن قمح فرنسي وروماني.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.. مشيرة إلى أن الكمية تتضمن 120 ألف طن قمح فرنسي و120 ألف طن قمح روماني.