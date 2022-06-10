ميناءا الإسكندرية والدخيلة يستقبلان 196 ألف طن فحم لصالح شركات الأسمنت

تستقبل الموانئ المصرية الأسبوع المقبل قرابة 196 ألف طن من الفحم عبر مينائي الإسكندرية والدخيلة، وذلك لصالح عدد من الشركات التي تعتمد على الفحم كوقود خاصة شركات الأسمنت، والتي سيتم استيرادها من السوق الأمريكية والروسية.

وحسب بيانات ميناء الإسكندرية، فمن المقرر أن يستقبل ميناء الاسكندرية شحنة من الفحم الحجري بواقع 55.7 ألف طن والتي سيتم استيرادها لصالح الشركة الوطنية لأسمنت بني سويف.

كما سيتم استيراد شحنة أخرى عبر ميناء الإسكندرية لصالح شركة السويدي للأسمنت بواقع 30 ألف طن والتي سيتم استيرادها من السوق الروسية.

كما يستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من الأسمنت بواقع 9.9 ألف طن لصالح شركة العامرية للأسمنت، كما يستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الولايات المتحدة للشركة الدولية للفحم والفيروالويز بواقع 50 ألف طن، كما تستقبل نفس الشركة شحنة أخرى من السوق الأمريكية أيضا بواقع 55.7 ألف طن.

وكشفت بيانات شركة “Banchero Costa” لأبحاث السفن، إنه بعد جائحة كورونا عام 2020، ومع تضرر العالم من الإغلاق والركود في كل مكان، تمكنت تجارة الفحم العالمية المنقولة بحرا من الانتعاش إلى حد ما في عام 2021.

وأوضحت أن صادرات الفحم المنقولة بحرا العالمية زادت بنسبة 4.4% على أساس سنوي إلى 1147 مليون طن، وذلك مقارنة مع 1099 مليون طن في عام 2020،حيث كان هذا لا يزال أقل بكثير من المستويات التي كانت لدينا في أوقات ما قبل كورونا، والتي سجلت انخفاض بنسبة 10.1% من 1276 مليون طن تم شحنها خلال عام 2019.

وأشارت البيانات، أنه في الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2022، تراجعت تجارة الفحم العالمية مرة أخرى، حيث انخفضت شحنات الفحم المنقول بحرا العالمية بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 351.6 مليون طن، من 366.3 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي.

وبشكل عام، يعود التراجع خلال الفترة من يناير إلى أبريل، إلى تقليص الصادرات الروسية جزئيًا بنسبة 10.2% على أساس سنوي إلى 49.6 مليون طن، بسبب العقوبات، بجانب تراجع الشحنات من إندونيسيا بنسبة 8% على أساس سنوي إلى 96.6 مليون طن.