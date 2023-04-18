ميناءا الإسكندرية والدخيلة يستقبلان 168 ألف طن من الفحم الحجري لصالح شركات الأسمنت

يستقبل ميناءا الإسكندرية، والدخيلة، الساعات المقبلة، 5 شحنات من الفحم والتي تم استيراده من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لصالح شركات الأسمنت.

وحسب بيانات قطاع النقل البحري، فان تلك الشحنات الخمسة ستكون عبر السفينة JASMINE ، والتي تم بناؤها في عام 1989 (منذ 34 عامًا) وتبحر تحت علم بالاو.

ويتم توزيع السفينة بين 2648 طن لصالح شركة ميدكوم اسوان للأسمنت، بينما تقع الشحنة الثانية بواقع 22 ألف طن والتي تم استيرادها لصالح شركة السويدي للأسمنت.

أما الشحنة الثالثة بواقع 10 الآف طن ، وذلك لصالح شركة الاسكندرية لأسمنت بورتلاند، فيما تقع الشحنة الرابعة بواقع 10 ألآف طن أيضا لصالح شركة أسمنت بني سويف، بينما تصل طاقة الشحنة الخامسة بواقع 9.9 ألف طن لصالح شركة مصر للأسمنت بالمنيا.

كما تستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من الفحم الحجري، بواقع 58.5 ألف طن لصالح شركة أسمنت حلوان، وذلك لصالح شركة أسمنت حلوان.

وكانت قد استقبلت ميناء الإسكندرية أمس شحنة من الفحم الحجري بواقع 55.5 ألف طن، وذلك لصالح شركة السويدي للأسمنت، والتي جاري حاليا تفريغها.

وكان قد أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرارا بشأن تجديد العمل بقرار الإعفاء رقم 56 لسنة 2021 لمدة عام، وزيادة في الطاقة الإنتاجية للبيع في السوق المحلي شهريا بنسبة 8% لجميع الشركات العاملة فى سوق صناعة الأسمنت مع توجيه الشركات بضرورة العمل على خفض الانبعاثات الكربونية للمحافظة على البيئة.

و أكد أحمد شرين كُريم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء، إن القرار يسهم في استقرار الأسعار والسوق بوجه عام، موضحا أن القرار ينعكس أيضا على قطاع التشييد والبناء، ويؤدى لزيادة الكميات المعروضة من الأسمنت بنسبة 8%، والذي سيكون له مردودا كبيرا على هذه الصناعة كثيفة العمالة.

وأوضح أن القرار سيسمح لمنتجي الأسمنت استمرار عملية التعافي من الأضرار التى لحقت بهم نتيجة للفترة العصيبة السابقة للقرار، كما سيسهم في جعل هذه الصناعة أكثر جذبا للاستثمار وسيشجع البنوك على تمويل مشروعاتها التوسعية والتطويرية، خاصة فى مجالات البيئة ومجال خفض الانبعاثات والتي تشكل مطلب أساسي و هام و هدف استراتيجي لصناعة الأسمنت و تتماشى مع توجهات الدولة والتي ستقوم هذا العام باستضافة مؤتمر المناخ العالمي COP27.