ميناءا الإسكندرية والدخيلة يستقبلان 145 ألف طن من الفحم لصالح شركات الأسمنت

تستقبل الموانئ المصرية كميات من الفحم خلال الاسبوع المقبل، وذلك لصالح شركات الاسمنت والتي تعتمد على الفحم كوقود، وذلك حسب بيانات هيئات الموانئ.

ومن المقرر أن يستقبل ميناء الدخيلة شحنة من الفحم البترولي من تركيا لصالح الشركة العربية للأسمنت بواقع 35 ألف طن.

كما يستقبل ميناء الاسكندرية شحنة من الفحم الحجري بواقع 31 ألف طن لصالح الشركة الدولية للفحم والفيرو الويز، بالإضافة إلى اسقبال الميناء شحنة أخرى من الفحم من روسيا بحمولة تصل الى 52 ألف طن من الولايات المتحدة الأمريكية لصالح الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف.

كما يستقبل ميناء الإسكندرية شحنة من الفحم البترولي بواقع 27 ألف طن من الولايات المتحدة الامريكية، وذلك لصالح شركة أسمنت سيناء .



وكانت قد حددت وزارة البيئة، عدة إجراءات لحصول الشركات الراغبة في استيراد أو تداول أو استخدام الفحم الحجري أو البترولي، على خطابات عدم الممانعة.



وتقدم الطلبات الخاصة بطلب عدم الممانعة على شحن أو تفريغ وتخزين وتداول شحنات الفحم الحجري أو البترولي إلى جهاز شئون البيئة، (مكتب خدمة المستثمرين)، ومنها خطاب موجه ومعتمد بخاتم الشركة باسم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، مرفق به النموذج المُعد لذلك، وموافقة الشركة على سداد المصروفات الإدارية والرسوم المقررة.



كما يقوم مسئول مكتب خدمة المستثمرين بالتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة المرفقة طبقًا للنموذج المعد.

ويتم تحويل الملف إلي وحدة الفحم الحجري والتي تقوم بالمراجعة الفنية لمستندات شحنة الفحم المقدم الطلب بشأنها، والتنسيق مع الإدارات الفنية ذات الصلة وخصم كمية الفحم من الكوتة الخاصة بالشركة واتخاذ اللازم.

كما يتم تحويل الملف مرفق به أصول المستندات لصندوق حماية البيئة، لتحصيل المصروفات الإدارية والرسوم المقررة في هذا الشأن.



فيما يقوم صندوق حماية البيئة بتقدير المصروفات الإدارية والرسوم المقررة على الشحنة، وفقًا للقرارات الوزارية المحددة لتلك القيم الصادرة في هذا الشأن.



وتقوم وحدة الفحم الحجري بتحرير خطابات للجهات الإدارية المختصة للإفراج عن الشحنة ومراقبة أعمال التفريغ، على أن تكون معتمدة من الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على أن يتم تسليمه للعميل عن طريق مكتب خدمة المستثمرين.

وفي نفس السياق تستقبل ميناء دمياط غدا 63 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية من روسيا، كما تستقبل ميناء الإسكندرية يوم 10 أكتوبر شحنة من القمح الروسي أيضا بواقع 41 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية أيضا.