«ميليمان» العالمية: 27 مليون شخص حجم سوق التأمين متناهي الصغر بمصر

قال مايكل ماكورد، العضو المنتدب لمركز التأمين متناهي الصغر في مجموعة ميليمان العالمية، إن سوق التأمين متناهي الصغر في مصر يمثل حوالي 27 مليون شخص.

جاء ذلك في إطار سلسلة من ورش العمل التي ينظمها الاتحاد المصرى للتأمين تحت رعاية الشركة الأفريقية لإعادة التأمين Africa Re، عن التأمين متناهي الصغر، كوسيلة للنمو الاقتصادي، وسبل الحصول على 40 مليون عميل للتأمين متناهي الصغر بشكل مربح.

وبيّن أن التأمين متناهي الصغر منتجات مصممة خصيصًا لذوي الدخل المنخفض ويقدمها مجموعة متنوعة من الكيانات المختلفة، و يتم العمل بها وفقًا لممارسات التأمين المتفق عليها، بتقديم منتجات التأمين لذوي الدخل المنخفض في الممتلكات والمسئوليات و الحياة، وفقًا للمادة (2) من القانون 2016لحمايتهم من الأخطار المحتملة في مقابل القسط الذي يدفعه العميل حسب طبيعة الخطر المؤمن عليه، على ألا تتعدى قيمة الخطر 100 ألف جنيه، ورفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى إلى 200 ألف جنيه.

وأضاف أن الفئات المستدفة ممن هم تحت خط الفقر ليست كلها فئات مستهدفة للتأمين متناهي الصغر، وإنما التي حققت المتطالبات المالية الأساسية لها هي التي تسعي شركات التأمين للحصول عليهم كعملاء مستهدفين.