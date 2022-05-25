«ميلكيز» تستثمر 400 مليون جنيه لتصنيع منتجات الألبان

قالت شركة «ميلكيز» للألبان إنها تتبنى خطة توسعية لزيادة استثماراتها فى مصر، ورفع حجم إنتاجها داخل مزارعها المتواجدة فى وادى النطرون، فضلا عن استيراد 3 آلاف بقرة جديدة ليصل عدد إجمالى البقر المملوك لها إلى 7 آلاف.

وأكد الدكتور هانى كمال، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال» أنه تم ضخ 200 مليون جنيه فى المرحلة الأولى لإنشاء مصنع «ميلكيز» لمنتجات الألبان، لافتا إلى أنه من المقرر قريبا البدء فى المرحلة الثانية للمصنع بقيمة 200 مليون، لترتفع التكلفة الإجمالية للمشروع إلى 400 مليون.

وأضاف: «تعمل «ميلكيز» على ابتكار أساليب حديثة لرفع ربحية مزارع الألبان والنهوض كاملا بقطاع الألبان فى مصر».

وأوضح أن شركته تنتج فى المتوسط يوميا30 طنا من الألبان الطازجة، لافتا إلى أن قوة العمالة داخل المصنع حوالى 150 موظفا، ما بين مناديب وعمال تصنيع الألبان.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع فى المزرعة والتركيز على زيادة التصنيع وزيادة عدد فروع البيع.

وأشار إلى أن خطة التوسع تشمل استيراد سلالات جديدة من الأبقار، وإنشاء حظائر تستوعب 3 آلاف بقرة، لافتا إلى أن المزرعة الآن تحتوى على 4 آلاف بقرة، وبالتوسع الجديد يرتفع عددها إلى 7 آلاف بقرة من السلالة الإنجليزية وهذا يساعد فى مضاعفة الإنتاج.

وأكد أنه تم إنشاء محلب دائرى جديد داخل المزرعة بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه، يستوعب حلب 3 آلاف بقرة يوميا، لافتا إلى أن الغرض من إنشاء هذا المحلب هو التوسع فى استثمارات التصنيع والمزرعة لزيادة الإنتاج والتصنيع.

وتابع إن المصنع مقام على 9 آلاف متر، وستضم التوسعات منتجات مختلفة أخرى مثل: صناعة الزبادى والعصائر والجبن بكل أنوعها، لافتا إلى أن صناعة الجبن فى مصر تحتاج إلى أنواع عالية الجودة يثق فيها المستهلك.

وأكد أن الحالة الاقتصادية الحالية تتسبب فى تغيير بعض خطط التوسع أو سرعة تنفيذها، كما أنها أثرت على التكلفة والربح أيضا، لافتا إلى أن مواد التعبئة على سبيل المثال شهدت زيادة %50.

وأشار إلى أن شركته تستهدف التركيز على الدلتا والصعيد ومرسى مطروح، موضحا أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية هى الأكثر فى المبيعات خلال الفترة الحالية.