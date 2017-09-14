ميلان يمطر شباك مضيفه أوستر فيينا بخماسية

على المصرى اكتفى ايه سى ميلان الإيطالى، بخمسة أهداف فى مرمى مضيفه أوستر فيينا النمساوى، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب "فرانز هور" بالعاصمة النمساوية "فيينا"، فى مستهل لقاءات الفريقين، بالمجموعة الرابعة لدور المجموعات بالدورى الأوروبى.أفتتح هاكن كالهانجولو أهداف الروسونيرى فى ال



على المصرى

اكتفى ايه سى ميلان الإيطالى، بخمسة أهداف فى مرمى مضيفه أوستر فيينا النمساوى، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب “فرانز هور” بالعاصمة النمساوية “فيينا”، فى مستهل لقاءات الفريقين، بالمجموعة الرابعة لدور المجموعات بالدورى الأوروبى.

أفتتح هاكن كالهانجولو أهداف الروسونيرى فى الدقيقة 7، ثم سجل أنديه سيلفا هدفين متتاليين فى الدقيقة 10 و20، قبل أن يضيف فرانك كيسي الهدف الثالث فى الدقيقة 37، قبل أن يقلص ألكسندر بوركوفيتش النتيجة لأصحاب الأرض فى الدقيقة 47، قبل أن يعود سيلفا ويسجل هدف الضيوف الرابع والثالث له “هاتريك”، فى الدقيقة 56، وأختتم خيسوس فيرنانديز سوسو أهداف اللقاء فى الدقيقة 63.

ولحساب المجموعة ذاتها، تغلب آيك أثينا اليونانى على مضيفه رييكا الكرواتي بهدفين مقابل هدف، ليعتلى الميلان صدارة المجموعة الرابعة برصيد ثلاثة نقاط، وهو نفس رصيد آيك أثينا صاحب المركز الثانى، فيما يأتى رييكا الكرواتي فى المركز الثالث بدون رصيد، ويقبع أوستر فيينا فى قاع المجموعة، بدون رصيد أيضا.

وتغلب فياريال الإسبانى على ضيفه إف سى أستانا الكازاخستانى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز سلافيا براغ التشيكى على ضيفه ماكابى تل أبيب الإسرائيلى، بهدف نظيف، فى لقاءات نفس الجولة للمجموعة الأولى.

وفى المجموعة الثانية، فاز دينامو كييف الأوكرانى على ضيفه سكينديربيو الألباني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل يونج بويز السويسرى مع ضيفه بارتيزان بلجران الصربى بهدف لكل فريق.

وفاز سبورتنج براجا التشيكى الذى يضم الدولى المصرى أحمد حسن “كوكا”، على مضيفه هوفنهايم الألمانى، بهدفين مقابل هدف، وشارك كوكا فى الدقيقة 83 من عمر اللقاء، وتعادل باشاك شهير التركى مع ضيفه لودوجوريتس رازجراد البلغاري، بدون أهداف، لحساب المجموعة الثالثة.

وفجر أتلانتا الإيطالى مفاجأة كبيرة، بفوزه على ضيفه إيفرون الإنجليزى، بثلاثية نظيفة، فى المجموعة الخامسة، وتعادل ليون الفرنسى مع أبولون ليماسول القبرصى، بهدف لكل فريق، ضمن نفس المجموعة.

وشهدت المجموعة السادسة، تعادلين سلبيين بدون أهداف، كانت البداية فى لقاء زلين التشيكى مع شيريف تيراسبول المولدوف، وبنفس النتيجة أنتهت مباراة أف سي كوبنهاجن الدانماركى مع لوكوموتيف موسكو الروسي.