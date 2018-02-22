ميلان وآرسنال ودورتموند يلحقوا بركب المتأهلين لدور ال16 بالدوري الأوروبي

علي المصري بلغ أرسنال الإنجليزي الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، رغم خسارته المفاجئة أمام ضيفه أوسترسوند السويدي 1-2 مساء الخميس على ملعب "الإمارات"، في إياب الدور الثاني، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز مريح لأرسنال بثلاثية نظيفة. بدوره واصل ميلان الإيطالي تقدمه في البطولة و

علي المصري

بلغ أرسنال الإنجليزي الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، رغم خسارته المفاجئة أمام ضيفه أوسترسوند السويدي 1-2 مساء الخميس على ملعب “الإمارات”، في إياب الدور الثاني، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز مريح لأرسنال بثلاثية نظيفة.

بدوره واصل ميلان الإيطالي تقدمه في البطولة وبلغ الدور ذاته بفوزه على لودوجوريتس البلغاري بهدف نظيف، بعد أن اكتسحه ذهاباً بثلاثية نظيفة.

وتمكن بوروسيا دورتموند الألماني من حجز بطاقته إلى ثمن النهائي بعد تعادله 1-1 مع مضيفه آتالانتا الإيطالي، وكان دورتموند فاز ذهاباً بنتيجة 3-2.

واستطاع أتلتيك بلباو التأهل إلى الدور التالي رغم تعادله 2-1 مع ضيفه سبارتاك موسكو الروسي، لكنه استفاد من فوزه ذهاباً بثلاثية لقاء هدف وحيد.

وقبل تلك المباراة، اندلعت أحداث شغب كبيرة، توفي علي أثرها شرطي من قوات شرطة إقليم الباسك، إذ وصل للمستشفى وهو بحالة خطيرة جدًا، ولم يكن هناك أي مجال لإنقاذ حياته، فيما تعرض 3 أشخاص آخرين للإصابة، بينما تم اعتقال خمسة أشخاص، منهم 3 روسيين، وذلك جراء أحداث الشغب التي اندلعت قبل أكثر من ساعة على صافرة بداية المباراة.

وقامت الشرطة الإسبانية في إقليم الباسك بالتصدي للعديد من جماهير الألتراس الروسي، التي كانت السبب الرئيسي في اندلاع أعمال الشغب قبل المباراة، بين جماهير بيلباو وسبارتاك موسكو، قبل أن تقوم الشرطة بالتفريق بين الطرفين، وبدأت اﻷزمة بسبب تواجد ما يقرب من 400 مشجع روسي حول الملعب بدون تذاكر، ويحاولون الدخول لملعب سان ماميس، مما دفع الشرطة لملاحقتهم.

وفي بقية اللقاءات، أقصى سالزبورج النمساوي ضيفه ريال سوسييداد الإسباني بفوزه عليه 2-1، مستفيداً من تعادله ذهاباً خارج أرضه 2-2.

ورغم الخسارة بهدف نظيف أمام سبورتينج براجا البرتغالي، ضمن أوليمبيك مرسيليا الفرنسي تأهله بعد فوزه ذهاباً بثلاثية نظيفة.

وحجز دينامو كييف الأوكراني، مقعده في ثمن النهائي، بعدما اقتنص تعادلا سلبيا بطعم الفوز، من ضيفه أيك أثينا اليوناني، عقب تعادل الفريقان 1/1، في مباراة الذهاب، التي جرت بالعاصمة اليونانية، الأسبوع الماضي.

وحقق لاتسيو الإيطالي فوزا كبيرا 5/1، على ضيفه، ستيوا بوخارست الروماني، ليعوض خسارته 0/1 في مباراة الذهاب، ويواصل مسيرته في المسابقة القارية.

ومن خلال مباراة مثيرة، وعامرة بالأهداف، تأهل سبورتنج لشبونة إلى نفس الدور، بعدما تعادل 3/3 مع ضيفه، أستانا الكازاخستاني، حيث سبق للفريق البرتغالي، أن فاز على منافسه 3/1 في مباراة الذهاب.

واقتنص فيكتوريا بلزن التشيكي تذكرة العبور، بعدما فاز 2/0 على ضيفه بارتيزان بلجراد الصربي، علما بأن مباراة الذهاب، التي أقيمت في صربيا، قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله.