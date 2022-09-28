«ميلانجو» تتعاقد مع «الجونة» و«سيتى إيدج» و«ماونتن فيو» لتقديم حلول الإدارة الذكية للمدن

تعاقدت شركة «ميلانجو» للتطبيقات التكنولوجية وإدارة المشروعات، مع عدة مطورين عقاريين فى السوق، مثل «أوراسكوم للتنمية -مصر» و«سيتى إيدج» و«ماونتن فيو»، بغرض تقديم حلول ذكية لإدارة المدن التابعة لهم.

قال عمرو مصطفى، العضو المنتدب لـ«ميلانجو»، إن الشركة تقدم خدماتها التكنولوجية حاليًا لأكثر من 100 ألف وحدة سكنية بمجموعة من الكمبوندات، وتستهدف تحصيلات بقيمة 4 مليارات جنيه، بحلول عام 2025.

ولفت إلى أن «ميلانجو» تأسست خلال 2020، وهى متخصصة فى إطلاق تطبيقات إلكترونية لإدارة المدن على التليفون المحمول، ويستفيد منها قاطنو الكمبوندات السكنية، وذلك من خلال تعاقدها مع مطورين عقاريين.

وأوضح أن الشركة تعمل على إطلاق تطبيق إلكترونى يتيح لقاطنى أى كمبوند سكنى الاستفادة من مجموعة تعاملات ذكية، مثل حجز الوحدات، وسداد الفواتير بمختلف أنواعها، وطلب ودفع خدمات المنازل، وغيرها.

وأضاف أنه منذ إطلاق «ميلانجو» تم تحصيل مدفوعات متنوعة عبر التطبيقات الإلكترونية التابعة للمتعاقدين بقيمة تجاوزت 110 ملايين جنيه.

ولفت إلى أن الشركة أجرت جولة تمويلية واحدة منذ إطلاقها خلال عام 2020، وشارك فيها العديد من المؤسسات، من بينها «صندوق A15» المستثمر فى شركتى «سيمبل» و«باى موب».

وقال إن «ميلانجو» لديها خطة للتوسع الخارجى خلال العام المقبل، وتستهدف دول الخليج، وعلى رأسها السعودية.

واعتبر إن إطلاق «ميلانجو» جاء بدافع من خطة الدولة للتحول نحو الرقمنة واتجاه المطورين العقاريين لإدارة المدن التابعة لها إلكترونيًا، موضحًا أن الشركة تستهدف الأندية ضمن تعاقداتها أيضًا، وبعضها ضمن العملاء النشطين بالفعل.