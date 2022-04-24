«ميكو» توزع أكثر من 700 وجبة على أهالي عزبة خيرالله

أعلنت MICO ميكو أحد التطبيقات الاجتماعية والأكثر شهرة في مجال الترفيه بالشرق الأوسط والعالم التابعة لشركة Newborn Town Inc اليوم عن توفير أكثر من 700 وجبة للأسر الفقيرة خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع بنك الطعام المصري.

وقالت الشركة أنه تم توزيع وجبات الإفطار والسحور على أهالي عزبة خيرالله بمنطقة مصر القديمة بالتعاون مع جمعية عطاء الإسلام الخيرية وبإشراف بنك الطعام المصري.

وكانت شركة MICO قد أعلنت عن حملة تبرعات عبر تطبيقها الإلكتروني للداعمين لدعم بنك الطعام المصري وتقديم وجبات للأسر المحتاجة في هذا الشهر الكريم.

من جانبه قال ايدي هونج، مدير عام MICO مصر: إن برامج المسئولية المجتمعية يأتى على رأس اولويات شركة ميكو فى المجتمعات التي تعمل بها خصوصا في المناسبات المميزة مثل شهر رمضان المبارك.

ولفت مدير عام ميكو مصر، إلى أن هذه هي المرة الثانية التى تشارك فيها شركة MICO في حملات بنك الطعام خلال شهر رمضان المبارك لعام 2022، حيث كانت المرة الأولى في بداية الشهر قامت ميكو بتوزيع 330 كرتونة مواد غذائية على الأسر بمنطقة أمبابة بمحافظة الجيزة، وهو ما أدخل البهجة على تلك الأسر.

وأوضح ايدي، أن فريق عمل شركة ميكو يحرص على المشاركة بنفسه مع بنك الطعام في تحضير الكراتين أو الوجبات وتوزيعها بأنفسهم مع فرق بنك الطعام على المستحقين للدعم، مشيراً إلى أن معظم فريق العمل في الشركة من الشباب.

وكشف مدير عام MICO مصر، أن حملة رمضان 2022 من أكبر الحملات التى تقوم بها الشركة في مصر، ولكنها ليست الأولى من نوعها لدعم الأسر المصرية، حيث قامت الشركة خلال العام الماضي بدعم عدد من الأسر من محدودي الدخل لمساعدتهم في اكمال تعليم أبنائهم خصوصا الأيتام، كما قام ميكو بعمل حملة تبرعات عبر بث مباشر من خلال التطبيق لحث الداعمين من خلاله إلى جمع حوالي 120 ألف جنيه، لدعم مركز الأمل الأفريقي للتعليم والذي يوفر التعليم للاجئين والمقيمين في مصر.