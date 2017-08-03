ميكنة دفاتر توفير البريد بالقاهرة والجيزة

محمود جمالصرح عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن الهيئة قررت وقف إصدار دفاتر التوفير الورقية للعملاء واستبدالها ببطاقات الكترونية وذلك بجميع مكاتب بريد قطاعي القاهرة والجيزة كمرحلة أولى اعتبارا من اغسطس2017 تمهيداً لتعميمها على مستوي الجمهورية عدا حسابات القصر تسري عليها الإجرا

محمود جمال

صرح عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن الهيئة قررت وقف إصدار دفاتر التوفير الورقية للعملاء واستبدالها ببطاقات الكترونية وذلك بجميع مكاتب بريد قطاعي القاهرة والجيزة كمرحلة أولى اعتبارا من اغسطس2017 تمهيداً لتعميمها على مستوي الجمهورية عدا حسابات القصر تسري عليها الإجراءات المعمول بها حاليا.

وأوضح عصام أن هذا القرار يأتى في إطار توجه الهيئة لميكنة كل الخدمات وتحويلها من النظام الورقي الي النظام المميكن وتنفيذ التحول التدرجي لاستخدام البطاقات الالكترونية في التعامل مع العملاء بما يواكب جهود الدولة الرامية لزيادة الشفافية المالية والدمج المالي بما يتيح تقديم خدمات افضل للمواطنين مشيراً الى أن عدد عملاء صندوق التوفير بلغ 24 مليون عميل بإجمالي رأسمال مودعين 196 مليار جنيه.

واضاف رئيس البريد أن الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في نقل بيانات العملاء على مستوى الجمهورية من النظام اليدوي الى النظام المميكن سعياً منها للتيسير على العملاء بما يوفر الكثير من الوقت والجهد.