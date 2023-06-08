ميكروباص «فوتون C2» ينضم لمبادرة إحلال السيارات رسميًا

كشف الموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات، عن انضمام ميكرباص «فوتون C2» لمشروع مبادرة إحلال مركبات النقل الجماعي «الميكروباص»، التي سيتم توريده من قبل شركة «وسائل توزيع النقل TVD» الموزع الحصرى للعلامة الصينية «فوتون» في مصر.

وزود ميكروباص «فوتون C2» بأنظمة تشغل الوقود المزدوج «بنزين- غاز طبيعي»، والتى يتم طرحة عبر فئة واحدة بسعر 599 ألفًا و880 جنيهًا في حالة السداد النقدي من قبل المستهلكين.

أسعار ميكروباص فوتون في مبادرة إحلال السيارات

وقال المصطفى عبد الحليم، الرئيس التنفيذي لشركة «وسائل توزيع النقل TVD»، في تصريحات سابقة، إن الشركة تعمل وفق خطة تعتمد على تعزيز تنافسية العلامة الصينية في السوق المحلية من خلال مشروعات التصنيع المحلي للميكروباص، خاصة مع تدعيم الفئات التى سيتم طرحها محليًا بأنظمة تشغيل الوقود المزودج “بنزين – غاز طبيعي”.

وأضاف أن الشركة أبدت عن رغبتها بالمشاركة فى مبادرة إحلال مركبات النقل الجماعى عن طريق إنتاج وتوريد ميكروباصات “فوتون” العاملة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعى.

وأشار إلى أنه تم إنتاج ميكروباص «فوتون C2» بالتعاون مع شركة «أبو الفتوح للسيارات» لاستغلال خطوط الإنتاج وتجميع المركبات، بقيمة استثمارية تجاوزت 5 ملايين دولار، مضيفًا أنه تم إبرام تعاقد شركة «غازتك» لتتولى عمليات التحويل للمركبات للعمل بالغاز الطبيعى.

ويزود ميكروباص «فوتون C2» بمحرك سعته 2.2 لتر ينتج قوة 102 “حصان” مع عزم أقصى للدوان 193 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.