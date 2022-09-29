ميكروباص «جولدن دراجون» ينضم لمبادرة إحلال السيارات.. تعرف على التفاصيل

كشف الموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات، عن انضمام ميكرباص «جولدن دراجون» لمشروع مبادرة إحلال مركبات النقل الجماعي «الميكروباص»، التي سيتم توريده من قبل المجموعة العربية للتجارة والتوزيع «القصراوي جروب»، الوكيل المحلى للعلامة الصينية في مصر.

وزود ميكروباص «جولدن دراجون» بأنظمة التشغل المزدوج «الوقود – الغاز»، والتى يتم طرحة عبر فئة واحدة بسعر 276.5 ألف جنيه في حالة السداد النقدي من قبل المستهلكين.

في سياق متصل، قال مصدر بالمجموعة العربية للتجارة والتوزيع «القصراوي جروب»، أن تلك الخطوة جاءت بعد تمكن الشركة بإنتاج ميكروباص «جولدن دراجون» محليا، وذلك بالتعاون مع إحدى مصنعي السيارات خلال الفترة الماضية.

أسعار الميكروباص في مبادرة الإحلال