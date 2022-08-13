ميكالي: اكتشفت خيسوس وماركينيوس وأسعى لاكتشاف نجوم في مصر

تحدث روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن تطلعاته وخططه مع الفريق، عقب توليه المسؤولية بشكل رسمي، مؤكدًا أنه فضل تولي مهمة الفراعنة عن العديد من العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة.

وبدأ روجيريو ميكالي، حديثه عبر الفيديو المسجل من جانب اتحاد الكرة: أنا سعيد بكوني متواجد هنا، وشرف لي تولي تدريب منتخب مصر الأوليمبي، وأتمنى القيام بعمل كبير وذات قيمة وتحقيق أحلامنا جميعًا.

وأضاف: أتوجه بالشكر للقائم على هذا العمل وهو محمد بركات، والذي تواصل معي بشكل مباشر، وكانت مراحل التفاوض سهلة ووجهات النظر متقاربة ووصلنا للاتفاق، وأكرر أنا فخور وسعيد بكوني جزء من هذا المشروع.

وتابع: نريد القيام بعمل كبير هنا ونعمل جيدًا المهمة الملقاة على عاتقنا وعلى المنتخب، ونعلم أن الجماهير المصرية شغوفة بكرة القدم، وأتمنى تقديم شيئًا كبيرًا

وواصل ميكالي: كانت لدينا عروض أخرى ومن منتخبات كبيرة، ولكن فكرة المشروع هنا والدعوة إلى هنا كانت عامل محفز لنا، شغفل الجمهور والبلد وكرة القدم، كان عامل مهم لقبول العرض.

واستطرد: مصر لها تاريخ كبير على خاطرة كرة القدم العالمية، ولهذا اخترت تولي المسؤولية هنا في مصر، لأن هناك أيضًا اهتمام من المسؤولين بهذا الجانب.

وعن منتخب الشباب قال: لقد تابعت المباراة النهائية لمنتخب الشباب في كأس العرب من البرازيل، واللاعبون قدموا مباراة كبيرة، ونعلم جيدًا صعوبة هذه النوعية من المباريات.

وأضاف: نريد إعطاء الفرصة لعدد كبير من اللاعبين لكي نشكل منتخبًا قويًا.

عن مسيرته، قال ميكالي: لقد عملت مع مع بعض الأندية في البرازيل، أبرزهم أتليتكو مينيرو لمدة 7 سنوات مع فئة الشباب، وأيضًا مع الفريق الأول، كما أنني توليت مسؤولية المنتخب الأوليمبي في البرازيل، وحققنا ذهبية أولمبياد 2016.

وأضاف: أيضًا في المنطقة العربية في نادي الهلال السعودي، والآن أنا متواجد مع منتخب مصر وأنا سعيد بهذه المرحلة، شرف وفخر لنا ارتداء هذا القميص.

وعن اكتشافه للاعبين، قال: لقد عملت مع العديد من اللاعبين المعروفين واكتشفت آخرين، أبرزهم جابرييل خيسويس، جابي جول، لوان، ماركينيوس، وردريجو كايو وريتشارلسون وباكيتا وغيرهم من النجوم حاليًا، يلعبون الآن مع المنتخب الأول.

وأردف: أنا أحب الطريقة الهجومية، وفي نفس الوقت أحب التوازن، والفريق ينفذ الدفاع بشكل جيد، ويعملون كوحدة واحدة، وينفذوا المفاهيم التي نتدرب عليها، كي نقدم أفضل شكل لنا في المباريات.

ووجه ميكيالي كلمة أخيرة للجماهير المصرية: أعلم هنا أنكم عاشقون للكرة مثلنا في البرازيل، أعدكم بأننا سنعمل بجدية وسنحاول اكتشاف أفضل اللاعبين لتحقيق أفضل النتائج، خاصًة وأنه لشرف ارتداء قميص بحجم منتخب مصر. جميعًا نريد هدف واحد، وضع المنتخب في أعلى المراتب.