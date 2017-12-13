ميفاك للقاحات البيطرية تستهدف 6 أسواق جديدة

فى 2018.. تتوزع بين دول عربية وأفريقية الصاوى أحمد تستهدف شركة «ميدل إيست للقاحات البيطرية» اختراق 6 أسواق جديدة، خلال العام المقبل، لبدء التصدير إلى الخارج، بدلا من الاكتفاء بالسوق المحلية. قال مجدى السيد، رئيس مجلس إدارة شركة «ميفاك»، إن الأسواق هى الإمارات، والكويت، وا

فى 2018.. تتوزع بين دول عربية وأفريقية





الصاوى أحمد

تستهدف شركة «ميدل إيست للقاحات البيطرية» اختراق 6 أسواق جديدة، خلال العام المقبل، لبدء التصدير إلى الخارج، بدلا من الاكتفاء بالسوق المحلية.

قال مجدى السيد، رئيس مجلس إدارة شركة «ميفاك»، إن الأسواق هى الإمارات، والكويت، والمغرب، وكينيا، وأوغندا، وتنزانيا، والرهان عليها فى 2018.

تتمحور أنشطة الشركة فى إنتاج اللقاحات، والأمصال البيطرية، والمستحضرات البيولوجية، والمشخصات، ومستلزماتها، وتعبئة وتغليف المنتجات.

أكد السيد أن إجمالى استثمارات الشركة يصل إلى 300 مليون جنيه، لافتا إلى أنه دشن توسعات جديدة بالشركة فى أكتوبر الماضى، لمضاعفة إنتاج الشركة من اللقاحات 3 مرات، والوفاء بطلبات الموردين المتعاملين مع الشركة محليا وخارجيا.

حصلت «ميفاك» على رخصة تشغيل منذ 2011، ونجحت فى الحصول على شهادات الأيزو من بينها «أيزو 9001 جودة التصنيع» وغيرها.

نجحت الشركة فى إنتاج أول مصل لأنفلونزا الطيور2011، بعد عزل الفيروس وتحضيره من خلال معهد بحوث صحة الحيوان بالدقى، ثم قامت الشركة بإنتاج لقاح الإنفلونزا H5N1 فى 2012، وإنتاج مصل لمرض الحمى القلاعية، بعد ظهور عترة جديدة للمرض هى SAT 2 فى شهر فبراير عام 2012، بالتعاون مع شركة فاكسيرا التابعة لوزارة الصحة فى إنتاج لقاح مشترك.

تنتج الشركة 500 ألف جرعة أسبوعيا، من أمصال الحمى القلاعية فى المصنع بإجمالى مليونى جرعة شهريا، كما يتميز اللقاح الجديد عن غيره من اللقاحات، بطول مدة مفعوله فى التحصين، التى تصل لأكثر من 9 أشهر مقارنة بـ4 أشهر للقاحات الأخرى.

اتفقت شركة «ميفاك» مع الحكومة مؤخرا، بإعداد خط إنتاج للقاح ثلاثى، لمكافحة كل أصناف المرضى، لكى يستخدم لتحصين الحيوانات والماشية، لمقاومة سلالات الحمى القلاعية، بدلا من الاستيراد من الخارج، والاعتماد على الخبرات المصرية فى هذا المجال.

«ميفاك» هى شركة مساهمة مصرية تأسست 2008 وتعتبر أول شركة خاصة عاملة فى مصر.