«ميشن 235» تتفق مع «إيت» العقارية و«جاب الله» على إدارة ريفولف مول القاهرة الجديدة

وقعت شركتا إيت للتطوير العقارى وجاب الله جروب عقد إدارة وتشغيل مع شركة “ميشن 235” لإدارة وتشغيل مشروع ريفولف مول بمنطقة المستثمرين الشمالية بالقاهرة الجديدة باستثمارات تتخطى 2.5 مليار جنيه.

وقال محمد عبدالفتاح المدير التنفيذي لشركة “إيت للتطوير العقاري” إنها تستهدف من التعاقد تقديم مشروع غير مسبوق من جميع النواحي سواء الهندسية أو التشغيلية بما يحقق مكاسب للذين يبحثون عن فرص استثمارية.

وأشار إلى أنه وفقا للخطة الموضوعه من الدولة فى ملف تصدير العقار الذى يساهم بشكل كبير فى إنتاج ما يقرب من 20 % من الناتج المحلى المصرى فالشركة نفذت ما يقرب من 80 % من المشروع لتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن فرص استثمارية واعدة سواء مصريين أو غيرهم.

تيسيرات هامة من الدولة

وأضاف أن التيسيرات التى وضعتها الحكومة فى ملف الحصول على الجنسية مقابل مبلغ 300 ألف دولار يساهم فى زيادة معدلات تصدير العقار المصرى، وجذب مزيد من العملة الصعبة للبلاد.

واكد أن شركة الإدارة سوف تتولي استقدام براندات عالمية للاستثمار في المول.

وكشف عن توجه الشركة إلى تحقيق رغبات العملاء فى توفير وحدات مناسبة ومتنوعة وذلك من خلال التوقيع مع مجموعة جاب الله جروب، لتقديم مول يوفر حلولاً مبتكرة فى السوق العقارية.

موقع مميز

وأوضح أن ريفولف عبارة عن مول إداري تجاري فندقي، يقام على مساحة 15 ألف متر مباشرة علي محور التحرير الذي يربط طريق النصر بمحور التسعين الشمالي، ويضم 245 وحدة، 60% منها بيع و40% ايجار أما الإدارى فيضم 146 وحدة مقسمة بواقع 73 وحدة فى كل دور والفندقى 62 مفتاحا .

وأشار إلى أن الشركة ملتزمة بمعايير الجودة والاهتمام بالحفاظ على البيئة والتحول نحو البناء المستدام لتوفير أهم متطلبات العملاء.

فيما أكد عمر السعداوي رئيس مجلس إدارة “إيت” علي مواصلة خطط التوسع فى محفظة مشروعاتها العقارية فى السوق المصرية.

توسعات مستمرة

وذكر أن “إيت” تهدف إلى تسويق المشروع بشكل مختلف ليصل إلى كافة الشرائح البيعية المختلفة لخدمة سكان وزوار مدينة القاهرة الجديدة،باستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية والتسويقية الجديدة والمبتكرة.

وتقوم “جاب الله جروب” بتنفيذ أعمال الإنشاءات والمقاولات، حيث نجحت حتى الآن فى تنفيذ ما يقرب من 80% من أعمال الإنشاءات بالمول.

من جانبه، قالت حنين جاب الله عضو مجلس إدارة مجموعة جاب الله جروب، إن المشروع يعتمد على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات العالمية الصديقة للبيئة، والتكنولوجيات الخضراء، كما تعتمد أفضل الخامات، والتصميمات الأحدث، بالإضافة إلى أحدث وسائل الأمان الصناعي.

معايير الاستدامة

وقالت إن المشروع يقدم عددا من الخدمات الخاصة بأعمال التصميمات المعمارية والتصميمات الداخلية واللاند سكيب وكافة أعمال التشطيبات بجانب التشييد والبناء.

وأكد المهندس لؤي يوسف رئيس مجلس إدارة شركة الادارة والتشغيل ” Mission 235 “.أن التعاقد يشمل عمل كافة الدراسات التسويقية والبيعية للمشروع، مع وضع التصميم الهندسي القابل للتشغيل، ووضع خطة توزيع الأنشطة، وخطة التسكين والتأجير، وخطة إدارة المشروع، مع عمل وضع دليل للتشغيل.