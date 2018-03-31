ميسي يقود برشلونة لخطف تعادل في الوقت القاتل مع إشبيلية بالدوري الإسباني

وكالات:أنقذ الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة الإسباني، من السقوط في فخ الخسارة أمام مضيفه إشبيلية، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب «رامون سانشيز بزخوان»، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.تقدم إشبيلية

وكالات:

أنقذ الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة الإسباني، من السقوط في فخ الخسارة أمام مضيفه إشبيلية، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب «رامون سانشيز بزخوان»، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.





تقدم إشبيلية بهدفين عن طريق فرانكو فازكويز ولويس مورييل في الدقيقتين 36 و50، إلا أن برشلونة نجح في العودة للقاء في وقت قاتل، بعدما أحرز لويس سواريز الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 88، ثم أدرك ليونيل ميسي الذي شارك كبديل في الشوط الثاني، التعادل في الدقيقة 89.

بهذا التعادل، أنقذ ميسي برشلونة من تذوق طعم الخسارة لأول مرة هذا الموسم في الدوري الإسباني، ليحقق التعادل السابع في الدوري، مقابل 23 انتصارا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة في صدارة الليجا الإسبانية، بفارق 12 نقطة عن أتلتيكو مدريد الوصيف، بينما توقف رصيد إشبيلية عند 46 نقطة في المركز السادس.

ويستعد الفريق الكتالوني لمواجهة روما الإيطالي يوم الأربعاء المقبل على ملعبه «كامب نو» بمدينة برشلونة، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.