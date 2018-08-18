ميسي يسجل الهدف رقم 6000 في تاريخ برشلونة

وكالات:سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، الهدف رقم 6000 في تاريخ النادي الكتالوني في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا».ونجح ميسي، في تسجيل الهدف الـ 6000 لبرشلونة، في شباك فريق ديبورتيفو ألافيس، وذلك خلال المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، ع

وكالات: سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، الهدف رقم 6000 في تاريخ النادي الكتالوني في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا».

ونجح ميسي، في تسجيل الهدف الـ 6000 لبرشلونة، في شباك فريق ديبورتيفو ألافيس، وذلك خلال المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، على ملعب «كامب نو»، في الجولة الأولى للدوري الإسباني في موسم 2018-2019.

وكان ليونيل ميسي نجم برشلونة، قد سجل الهدف رقم 5000 في تاريخ النادي في عام 2009، كما أنه أحرز الأهداف رقم 5100 في عام 2010، و5300 و5400 في عام 2012، و5900 في عام 2017.