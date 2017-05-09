ميسي يستعرض قمصان منافسيه في بيته

عرض الأرجنتينى ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، أمام أكثر من 70 مليون متابع له على “إنستجرام” ونحو 90 مليوناً على “فيسبوك”، صورة له مع نجله تياجو، في متحفه الخاص بالقمصان التي تبادلها مع نجوم اللعبة، حيث ظهر برفقة أبنه يجلس في بيته ببرشلونة، وحولهما العشرات من القمصان التي تبادلها مع اللاعبين خلال مبارياته مع منتخب بلاده وبرشلونة.

وتوسطت 4 قمصان لميسي “2 مع الأرجنتين و2 لبرشلونة”، ارتدى أحدها في نهائي مونديال 2014، الذي خسرته الأرجنتين أمام ألمانيا صفر-1، قمصان زميلاه السابق في برشلونة الإيفواري يايا توريه، والحالي الإسباني جيرار بيكيه، وأسطورة روما الإيطالي فرانشيسكو توتي، والأرجنتيني آنخل دي ماريا لاعب ريال مدريد الإسباني السابق وباريس سان جرمان الفرنسي حالياً.

وفي الجهة المقابلة، علّق “البرغوث” قمصان مواطنيه حارس خيتافي السابق أوسكار أوستاري، والإسباني سيسك فابريجاس لاعب وسط برشلونة السابق، والأرجنتيني مانويل لانزيني لاعب وست هام الإنجليزي وقدوته المعتزل بابلو إيمار.

ومن الأسماء الظاهرة في المتحف، المغربي يوسف العربي مهاجم غرناطة الإسباني السابق ولخويا القطري الحالي، ولفت أيضاً ظهور هداف ريال مدريد السابق راؤول جونزاليس وحارسه إيكر كاسياس، بالإضافة إلى الفرنسي تييري هنري والتشيكي بافل نيدفيد والبرتغالي ديكو والألماني فيليب لام.

وكان أفضل لاعب في العالم 5 مرات، كشف أن اللاعب الوحيد الذي طلب قميصه هو الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفنى الحالى لريال مدريد، وقال: “لست من يطلب تبادل القمصان، طلبت مرة واحدة، من زيدان”، وتابع: “لا أطلب القمصان، إذا كان هناك أرجنتيني، أتبادل مع أرجنتيني، وإلا لا أنظر أو اسأل”.